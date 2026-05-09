Bisignano, la Scuola di Liuteria apre i laboratori: Open Day tra arte, tradizione e futuro

La Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri apre le porte dei suoi laboratori per una giornata dedicata alla scoperta di una delle più affascinanti tradizioni artigianali del territorio calabrese. L’Open Day, in programma mercoledì 13 maggio 2026 presso la storica sede di Via Duomo 33, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il mondo della liuteria, incontrare i Maestri Liutai e vivere l’esperienza autentica del “saper fare” artigiano.

Fondata nel 1993 per volontà del Comune di Bisignano e della Regione Calabria, la Scuola nasce come tributo ai grandi Maestri Liutai bisignanesi e continua ancora oggi la sua attività come centro accreditato, certificato e riconosciuto dalla Regione Calabria. La missione della scuola è preservare, valorizzare e tramandare il patrimonio storico, culturale e umano dell’antica tradizione liutaria locale, custodendo un sapere che unisce arte, tecnica e identità territoriale.

L’evento vedrà la partecipazione delle scuole del territorio bisignanese e sarà pensato soprattutto per avvicinare i giovani alle professioni artistiche e artigianali, mostrando concretamente come la formazione possa diventare uno strumento fondamentale per costruire competenze, creatività e nuove opportunità professionali. In un’epoca in cui il lavoro manuale specializzato assume sempre più valore, la liuteria rappresenta non solo una tradizione da custodire, ma anche un percorso formativo capace di coniugare cultura, innovazione e occupazione.

Trasmettere il sapere dai Maestri alle nuove generazioni significa infatti mantenere viva una memoria collettiva e allo stesso tempo investire sul futuro dell’artigianato di qualità. Durante la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate, workshop e dimostrazioni pratiche all’interno dei laboratori, osservando da vicino le tecniche di costruzione e lavorazione degli strumenti musicali. Sarà inoltre un importante momento di confronto con docenti, studenti e staff della scuola, volto alla condivisione di esperienze e buone pratiche educative.

L’Open Day vuole essere non solo un evento formativo, ma anche un invito a riscoprire il valore dell’artigianato artistico come patrimonio identitario del territorio e opportunità concreta per le nuove generazioni. Una giornata aperta a studenti, famiglie, appassionati di musica e cultura, per entrare nel cuore di una tradizione che continua a far vibrare la storia di Bisignano.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 09:00 – Accoglienza partecipanti

Ore 10:00 – Visita guidata della Scuola di Liuteria Bisignano e attività di laboratorio con i Maestri Liutai

Ore 11:30 – Coffee break con docenti e staff della Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri

Ore 14:30 – 18:30 – Dimostrazioni di laboratorio e workshop