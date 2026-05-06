Benevento-Viola, Cadeo: “Gara-2 da non sottovalutare”. E dà notizie sul recupero di Laquintana

Dopo il successo convincente in gara-1, coach Giulio Cadeo chiama i suoi alla prova di maturità, senza cali di concentrazione e con la consapevolezza che gli uomini di coach Parrillo proveranno a cambiare volto alla serie. “Siamo alla vigilia di una gara che non possiamo assolutamente sottovalutare”, esordisce Cadeo. “Abbiamo rivisto la partita con il nostro staff. Benevento ha segnato poco dalla lunga, Questo significa che hanno ampi margini di miglioramento. Noi abbiamo fatto bene, ma non benissimo. Dobbiamo mettere subito in campo qualcosa in più già giovedì”.

Il tecnico neroarancio guarda alla struttura dei playoff: “non dico che sia fondamentale, ma è molto importante cercare di chiudere la serie il prima possibile. Il calendario è fitto: domenica, giovedì… e poi si giocherà ancora di domenica, sperando di andare avanti fino in fondo. È una bella battaglia anche sugli altri campi. Serve la massima concentrazione”.

A fare da monito, i risultati sorprendenti della prima giornata di post-season: “ci sono stati esiti che pochi avrebbero scommesso. Quello più sbalorditivo? Le squadre che hanno perso in casa contro avversari che erano dietro in classifica. Ma attenzione: lo dico tra virgolette, ‘sbalorditivo’, perché abbiamo sempre ripetuto che non si deve sottovalutare nessuno, basta una partita storta. Lo stesso sta succedendo nei playout. Alla fine, determinazione, voglia di fare e stato fisico diventeranno fondamentali”.

Sull’ambiente e il momento della squadra, Cadeo non ha dubbi: “vincere è sempre bello, specialmente se lo fai in maniera bella e concreta come domenica. Il morale è alto, non c’è motivo che non lo sia. Ma adesso dobbiamo aspettarci cose nuove da loro, quindi dobbiamo arrivare preparati alle novità”.

Il recupero di Vanni Laquintana– Buone notizie dal fronte infermeria. “Già dalla scorsa settimana fa parte del gruppo di allenamento, anche se non al completo. Come detto in conferenza, sarà lo staff medico a darci le indicazioni più precise, insieme alla parte atletica, per capire quando potremo utilizzarlo”.