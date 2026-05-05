Bellezza e fragilità, la mostra “Musicarte” presentata al Museo di Reggio Calabria | FOTO e INTERVISTE

Nella mattinata odierna, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa inaugurale del progetto “Musicarte”, ideato dal Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” guidato dal Dirigente Scolastico professoressa Anna Maria Cama. Gli studenti, compresi quelli con fragilità, sono stati protagonisti assoluti dell’evento con le loro opere. Colori, sfumature e forme si fondono per celebrare la “Pace e la valorizzazione del patrimonio culturale”, temi cardine della mostra-evento. La mostra sarà visitabile a tutti dal 5 al 7 maggio.