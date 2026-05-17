Basket, oggi il Catanzaro vuole chiudere la serie: battere Matera per il sogno semifinale. L’appello di Dozic

Le aquile giallorosse dell’Academy Catanzaro intendono fermamente approfittare di questa gara tra le mura amiche per accedere rapidamente alle semifinali. Capitan Battaglia e compagni vogliono cavalcare l’onda lunga dello straordinario successo di gara 1 a Matera per chiudere la serie. Le condizioni ci sono tutte, a partire dalla carica emotiva dei giocatori, fino all’entusiasmo dell’ambiente cestistico del territorio. Questa Academy in modalità outsider intriga sempre più e lascia intravedere sorprese eclatanti. Ma coach Sant’Ambrogio sa stare con i piedi per terra e con il suo staff predica al roster massima concentrazione e, parimenti, totale rispetto del piano partita. In tal senso, non v’è dubbio alcuno sul valore tecnico di Matera, autentica macchina da fuoco, come dimostrato in regular season. Quindi, incontro ad alto coefficiente di difficoltà, contro un avversario di assoluto rispetto.

Il team giallorosso del presidente Bianchi, però, conta sul valore aggiunto del meraviglioso pubblico del Pala Pulerà, chiamato a dare il massimo sostegno ai giallorossi, per centrare un duplice obiettivo: vittoria e qualificazione ai playoff. A scaldare ulteriormente l’ambiente ci pensa Dozic, performante under 19, reduce dagli spareggi in Toscana. Afferma Dozic: “Dobbiamo superare Matera senza sì e senza ma. Vincere comunque ed a tutti i costi. È troppo importante per tutti. Noi siamo carichi, quindi, ci manca solo il tifo continuo ed assordante del pubblico. I tifosi dovranno dare il massimo come noi. Insieme ce la possiamo fare. Forza giallorossi.”