Basket in Carrozzina, la Reggio BiC presenta il progetto “Mettiamoci in gioco”

L’A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina presenta il progetto “Mettiamoci in gioco”. La conferenza stampa dedicata all’iniziativa si terrà lunedì 8 giugno 2026 alle ore 12:30 nella sala del Polo Culturale “Mattia Preti”, presso il Consiglio Regionale della Calabria. Il progetto è finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027, Priorità 4INCL – Una Calabria più inclusiva, Azione 4.L.1, attraverso l’Avviso Pubblico “SuperAbilities”, approvato con D.D.G. n. 6495 del 06/05/2025. L’iniziativa è indetta dalla Regione Calabria, attraverso il Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità.