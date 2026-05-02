Basket Academy Catanzaro, inizia il tour de force tra Playoff contro Viterbo e U19

Per la Basket Academy Catanzaro, a partire da domenica, inizia un tour de force pazzesco, tre partite in cinque giorni. Si inizia domenica con la B Interregionale impegnata a Viterbo in gara 1 di playoff. Si prosegue martedì al Pala Pulerà con la U19E che disputerà l’ultima partita della seconda fase contro Firenze. Si conclude giovedì, sempre a Catanzaro, con gara 2 di playoff contro Viterbo. E non finisce qui. Perché dall’esito di questo trittico si potrebbe aprire uno scenario ancora più straordinario, sportivamente parlando, ancorché molto più complicato sul piano organizzativo. Quindi, calma e gesso come si suol dire, concentrandosi su di un incontro alla volta.

Pertanto, partiamo da quello di domenica a Viterbo contro la Stella Azzurra, società di grande tradizione, che ha sempre tenuto alto il valore del basket nella Tuscia e non solo. I viterbesi hanno disputato un’ottima regular season, chiudendo al quarto posto, appena dopo tre importanti squadre di spessore tecnico, dotate di roster molto significativi. Viterbo è una compagine ben strutturata e solida, contro la quale non sono consentite distrazioni o cali di tono agonistico. Coach Sant’Ambrogio e lo staff tecnico giallorosso stanno ancora lavorando con grande scrupolo per impostare un piano partita funzionale a limitare, quanto più possibile, gli attrezzati padroni di casa.

Del pari, lo staff fisico e medico ha tuttora come mission il completo recupero di Tyrtyshnyk, decisamente necessario in fase playoff. In definitiva, l’Academy è chiamata a replicare la performance di domenica scorsa contro la Viola. Una cosa è certa, i playoff sono assolutamente un’altra storia, che va scritta con tutto l’inchiostro di cui si dispone.