Barcellona Pozzo di Gotto: Melangela Scolaro vince al primo turno: importante risultato per Sud chiama Nord

Melangela Scolaro, candidata di Sud chiama Nord, ha ottenuto la vittoria al primo turno delle elezioni comunali a Barcellona Pozzo di Gotto, raggiungendo il 40,50% dei voti. Il risultato segna un successo significativo per il movimento e conferma la forza politica di Cateno De Luca nella città messinese.

Il confronto elettorale

La sfida con Nicola Barbera si è rivelata serrata, con il candidato che ha ottenuto il 39,70% dei voti, rimanendo comunque sotto la soglia necessaria per ribaltare il risultato. Molto più distante si posiziona David Bongiovanni, candidato del centrosinistra, che non è riuscito a entrare concretamente nella competizione per la guida del comune. Il margine di vittoria, seppur contenuto, è sufficiente per confermare il successo al primo turno di Scolaro.

Il mandato del neo sindaco

Con la vittoria al primo turno, Melangela Scolaro assume il ruolo di sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto con un chiaro mandato dai cittadini. Questo risultato le consente di avviare il proprio programma amministrativo con stabilità e continuità, rafforzando le politiche locali promosse da Sud chiama Nord e proseguendo le iniziative già avviate sul territorio