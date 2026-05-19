Barcellona Pozzo di Gotto, il Parco Urbano Maggiore La Rosa ospita il confronto con i candidati a sindaco

Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 11.30, presso il Parco Urbano Maggiore La Rosa, il Laboratorio Propositivo Permanente degli Ordini delle Professioni Tecniche promuove un momento di confronto con i candidati alla carica di Sindaco della città di Barcellona Pozzo di Gotto. L’incontro, che vede la sinergia degli Ordini e dei Collegi professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Geometri, dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti Industriali, nasce con l’obiettivo di dialogare con i candidati per promuovere scelte pianificatori e coerenti con le esigenze di sostenibilità, qualità urbana, valorizzazione del patrimonio esistente e sviluppo del territorio.