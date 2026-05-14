Barcellona Pozzo di Gotto, festa abusiva in una villa con 500 giovani: irrompe la Polizia, scattano le sanzioni | DETTAGLI

Una segnalazione per musica ad alto volume ha portato, nella notte del 9 maggio 2026, all’intervento della Squadra Volante del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinata dal Dirigente, Vice Questore Alioto. Gli agenti sono intervenuti presso una villa privata dove, secondo quanto accertato, era in corso un vero e proprio intrattenimento danzante con la partecipazione di circa 400/500 giovani.

Quella che inizialmente poteva apparire come una festa privata si è rivelata, a seguito dei controlli, un evento organizzato con caratteristiche tali da richiedere specifiche autorizzazioni. All’interno dell’immobile, infatti, sarebbe stata predisposta un’area destinata a pista da ballo, con un impianto musicale e luminoso professionale, elementi che hanno indotto gli operatori a procedere con ulteriori verifiche amministrative.

Evento danzante senza SCIA e autorizzazioni: cosa è emerso dagli accertamenti

Dagli accertamenti effettuati dal personale della Squadra Volante, successivamente affiancato dagli operatori della Polizia Amministrativa, è emerso che l’organizzatore della serata non sarebbe stato in possesso della prescritta SCIA o della necessaria autorizzazione per lo svolgimento dell’evento. La presenza di centinaia di partecipanti e l’allestimento della villa con dotazioni tipiche di un locale destinato all’intrattenimento hanno fatto scattare la contestazione di diverse violazioni.

In particolare, secondo quanto rilevato dagli agenti, l’organizzatore avrebbe violato gli articoli 3 e 10 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, normativa che disciplina specifici aspetti delle attività soggette ad autorizzazione amministrativa. Per questa violazione è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro, importo che evidenzia la rilevanza attribuita dalla legge al rispetto delle regole in materia di attività aperte al pubblico o comunque organizzate con modalità imprenditoriali.

Mancava l’autorizzazione comunale prevista dall’articolo 68 T.U.L.P.S.

Gli ulteriori controlli hanno riguardato anche il profilo autorizzativo legato agli spettacoli e ai trattenimenti. Dalle verifiche effettuate, è risultato che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non aveva rilasciato all’organizzatore l’autorizzazione prevista dall’articolo 68 del T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Si tratta di un passaggio fondamentale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti, soprattutto quando l’evento, pur realizzato in un immobile privato, assume caratteristiche riconducibili a un’attività aperta al pubblico o organizzata nell’ambito di una dimensione imprenditoriale. La normativa, infatti, richiede specifiche autorizzazioni per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, il controllo delle attività e la tutela dei partecipanti.

Nel caso specifico, la villa sarebbe stata trasformata in uno spazio destinato all’intrattenimento, con attrezzature professionali e un’organizzazione compatibile con una serata danzante strutturata. Proprio questo elemento ha portato alla contestazione della violazione prevista dall’articolo 68 T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’articolo 666, primo comma, del Codice Penale.

Villa trasformata in locale da ballo: impianti professionali e pista danzante

Uno degli aspetti centrali dell’intervento riguarda la configurazione dell’immobile al momento del controllo. Secondo quanto accertato dagli agenti, la villa privata era stata predisposta come un vero e proprio locale da trattenimento danzante. Non si trattava, dunque, di una semplice riunione tra conoscenti, ma di un contesto organizzato con caratteristiche tecniche e logistiche riconducibili a un evento di intrattenimento.

La presenza di un impianto audio professionale, di un sistema di illuminazione dedicato e di una zona adibita a pista da ballo ha rafforzato il quadro amministrativo contestato. In questi casi, la distinzione tra festa privata e attività soggetta ad autorizzazione dipende anche dalle modalità concrete con cui l’evento viene organizzato, dal numero dei partecipanti e dalla predisposizione degli spazi.

La partecipazione stimata in circa 400/500 giovani rappresenta un altro elemento rilevante, poiché un afflusso così consistente impone controlli preventivi e autorizzazioni specifiche, anche in relazione agli aspetti di sicurezza, agibilità e gestione dell’ordine pubblico.

Le sanzioni previste per l’organizzatore dell’evento

A carico dell’organizzatore sono state contestate violazioni amministrative rilevanti. La prima riguarda la presunta inosservanza degli articoli 3 e 10 della Legge 287/1991, con una sanzione amministrativa che può andare da 2.500 euro a 15.000 euro. La seconda riguarda la violazione dell’articolo 68 T.U.L.P.S., collegata allo svolgimento di trattenimenti danzanti senza autorizzazione, punita con una sanzione amministrativa da 258 euro a 1.549 euro.

Il quadro complessivo emerso dall’intervento della Polizia di Stato conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso gli eventi organizzati senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge. L’obiettivo dei controlli non è soltanto quello di verificare la regolarità amministrativa delle iniziative, ma anche di prevenire situazioni potenzialmente rischiose per la sicurezza dei partecipanti e per la quiete pubblica.

Sicurezza, autorizzazioni e controlli sugli eventi privati aperti al pubblico

L’episodio avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto riporta al centro il tema degli eventi privati che, per numero di partecipanti, modalità organizzative e allestimenti, finiscono per assumere le caratteristiche di veri e propri spettacoli o trattenimenti aperti al pubblico. In tali circostanze, la normativa impone il rispetto di precise procedure autorizzative, indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle serate e la tutela delle persone presenti.

Le autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e la presentazione della SCIA non rappresentano meri adempimenti formali, ma strumenti attraverso i quali le autorità competenti possono verificare in anticipo la compatibilità dell’evento con le norme di sicurezza, l’idoneità dei locali e il rispetto delle regole amministrative.

Nel caso accertato dalla Squadra Volante e dalla Polizia Amministrativa, la mancanza delle autorizzazioni richieste ha portato alla contestazione delle relative violazioni. L’attività di controllo proseguirà, come di consueto, per prevenire l’organizzazione di iniziative non conformi alla normativa e per garantire che gli eventi di intrattenimento si svolgano nel rispetto della legge.

Barcellona Pozzo di Gotto, attenzione alta sugli eventi non autorizzati

L’intervento delle forze dell’ordine nella notte del 9 maggio 2026 conferma l’attenzione sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di feste, serate danzanti ed eventi organizzati senza le necessarie autorizzazioni. La presenza di centinaia di giovani in una villa trasformata in spazio per l’intrattenimento ha richiesto un approfondimento immediato da parte degli agenti, che hanno ricostruito il quadro delle irregolarità amministrative contestate.

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di controlli finalizzati a garantire il rispetto della normativa sugli intrattenimenti danzanti, sulla sicurezza pubblica e sulla regolarità delle attività che, pur svolgendosi in luoghi privati, possono assumere rilevanza pubblica per modalità di organizzazione e numero di partecipanti. Per l’organizzatore della serata sono quindi scattate le contestazioni previste dalla legge, con sanzioni che, nel complesso, possono raggiungere importi significativi. Un caso che evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le procedure autorizzative prima di promuovere o realizzare eventi con grande afflusso di persone.