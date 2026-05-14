Bandiere blu in Calabria, Gentile: “risultato storico che premia il lavoro di Occhiuto”

“Il risultato straordinario raggiunto dalla Calabria con 27 Bandiere Blu e il secondo posto assoluto in Italia rappresenta una notizia che riempie di orgoglio tutti i calabresi e certifica, ancora una volta, il grande lavoro portato avanti dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dalla sua squadra di governo”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile, commentando i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education alla Calabria.“Negli ultimi anni – prosegue Gentile – la Regione ha affrontato con determinazione criticità storiche che per troppo tempo hanno penalizzato il nostro territorio, intervenendo con investimenti concreti sulla depurazione, sul controllo ambientale e sulla tutela del mare. Oggi questi risultati vengono riconosciuti anche a livello internazionale e dimostrano che la Calabria può competere con le migliori realtà turistiche del Paese”.

Il parlamentare azzurro evidenzia inoltre il valore strategico del percorso intrapreso dall’amministrazione regionale

Il parlamentare azzurro evidenzia inoltre il valore strategico del percorso intrapreso dall’amministrazione regionale. “Il mare rappresenta una delle più grandi ricchezze della Calabria. Valorizzarlo significa creare sviluppo, occupazione, attrattività turistica e nuove opportunità economiche per le nostre comunità. Le quattro nuove Bandiere Blu conquistate da Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri testimoniano che esiste una Calabria che cresce, investe sulla qualità e costruisce un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente”.

Gentile rivolge quindi un ringraziamento al presidente Roberto Occhiuto, agli assessori regionali competenti, ai sindaci, agli amministratori locali e ai cittadini. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Occhiuto per la visione e la concretezza dimostrate in questi anni. I risultati raggiunti non arrivano per caso, ma sono il frutto di programmazione, controlli rigorosi e scelte coraggiose. Questo importante traguardo deve rappresentare un punto di partenza per continuare a migliorare la qualità ambientale della Calabria e rafforzarne il posizionamento turistico a livello nazionale e internazionale”.“Quando le istituzioni lavorano con serietà e continuità – conclude Gentile – i risultati arrivano. E oggi la Calabria, grazie a questo lavoro, può guardare al futuro con maggiore fiducia e credibilità”.