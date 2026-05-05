Bandiere Blu: i mari della Calabria conquistano il 3° posto in Italia

È l’ora della gloria per le coste calabresi: un’epifania di azzurro e di potenza. La Calabria non si limita a partecipare, ma domina la scena nazionale conquistando un leggendario terzo gradino del podio. È il compimento di un’ascesa inarrestabile, il ruggito di una terra che ha deciso di splendere con una luce propria, purissima e accecante.

L’Armata delle 23 Bandiere: l’Eccellenza diventa mito

La Foundation for Environmental Education ha sancito il verdetto: 23 località calabresi sono state elette a santuari del Mediterraneo. Ogni vessillo blu che sventola sulle nostre spiagge è un sigillo di perfezione, una conquista strappata con dedizione per proteggere e onorare il tesoro dei due mari.

La geografia del trionfo

Dalle scogliere tirreniche alle distese ioniche, la Calabria schiera i suoi campioni in un’unica, imponente parata di bellezza: il Gigante Cosentino: Una forza della natura che schiera ben 10 vessilli. Da Diamante e Praia a Mare, passando per Tortora, Santa Maria del Cedro e risalendo verso l’Alto Ionio con Roseto Capo Spulico, Cariati, Corigliano Rossano, Trebisacce, Villapiana e la maestosa Rocca Imperiale.

L’Oro di Catanzaro: il cuore della regione splende con Soverato, la gemma dello Ionio, insieme a Sellia Marina, Catanzaro Lido e Cropani.

L’Eredità dei Miti (Crotone): Dove il mare si fa storia, sventolano le bandiere di Cirò Marina, Melissa e la riserva sacra di Isola di Capo Rizzuto.

La Nobiltà Reggina: Il profondo Sud risplende dell’eleganza di Roccella Jonica, della fierezza di Siderno e dell’antico fascino di Caulonia.

Il Sacro Graal del Vibonese: il mondo intero si volge incantato verso la maestosità di Tropea e la bellezza incontaminata di Parghelia.

Un dominio di purezza e visione

Il marchio FEE è un verdetto che non ammette repliche: premia acque dalla limpidezza primordiale, servizi d’avanguardia e una tutela del patrimonio costiero elevata a forma d’arte. Per la Calabria, questo risultato è un segnale di potenza: il mare è oggi il motore d’urto dell’economia regionale, un asset strategico capace di riscrivere il destino del territorio e di attrarre viaggiatori da ogni angolo del globo, ammaliati da una perfezione certificata. La Calabria ha preso il suo posto tra le stelle del turismo mondiale.