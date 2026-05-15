Bandiera blu, Maria Foti: “un obiettivo concreto per rilanciare il turismo a Montebello Jonico”

La recente assegnazione delle Bandiere Blu 2026 in Calabria conferma ancora una volta quanto la qualità ambientale, la cura del territorio e l’efficienza dei servizi rappresentino elementi strategici per lo sviluppo turistico delle comunità costiere. Per Maria Foti, candidato sindaco di Montebello Ionico con la lista “Diamoci ancora una mano”, il riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta un obiettivo concreto e raggiungibile anche per la spiaggia montebellese, inserito tra le priorità del programma amministrativo.

“Le esperienze dei comuni che hanno ottenuto questo importante riconoscimento – dichiara Maria Foti – dimostrano che investire sulla qualità del mare, sulla sostenibilità ambientale, sui servizi e sulla valorizzazione del litorale significa creare nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Montebello Ionico possiede tutte le potenzialità per entrare in questo circuito virtuoso”. La Bandiera Blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education, non rappresenta soltanto un simbolo di eccellenza ambientale, ma costituisce anche uno strumento capace di aumentare l’attrattività turistica dei territori, favorendo presenze, investimenti e nuove occasioni per le attività commerciali e ricettive.

Nel programma della lista “Diamoci ancora una mano” sono previste azioni mirate per il rilancio della fascia costiera: miglioramento dei servizi, attenzione alla pulizia e al decoro delle spiagge, tutela ambientale, efficientamento della depurazione e promozione turistica integrata del territorio. “Il nostro mare – conclude Maria Foti – deve diventare una risorsa centrale per il futuro di Montebello Ionico. Puntare alla Bandiera Blu significa costruire una visione moderna e sostenibile del turismo, valorizzando il patrimonio naturale e offrendo nuove prospettive di sviluppo alla comunità”.