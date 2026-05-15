Bancarotta fraudolenta documentale, assolti con formula piena due imprenditori di Taurianova

Si è concluso con un’assoluzione il procedimento penale che vedeva imputati due imprenditori di Taurianova, A.G. ed A.A., accusati in concorso del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La decisione è stata pronunciata ieri dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Milano, Dott. Mariani, al termine del giudizio abbreviato. Il GUP ha assolto entrambi gli imputati con la formula piena “perché il fatto non sussiste”.

I due imprenditori erano assistiti dai difensori di fiducia, gli avvocati Antonio Fiumanò del Foro di Milano e Alessandro Nostro del Foro di Palmi, che nel corso della loro discussione hanno sostenuto l’insussistenza delle contestazioni mosse dalla Procura. La sentenza pone così fine alla vicenda giudiziaria, escludendo ogni responsabilità penale a carico degli imputati in relazione ai fatti contestati.