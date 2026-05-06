Bancarotta a Catania, aziende svuotate per sfuggire ai debiti col Fisco: sequestri per 6 milioni

Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale nei confronti di 4 persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Con lo stesso provvedimento è stato inoltre disposto il sequestro di attività commerciali e disponibilità per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Al centro delle indagini del Nucleo Pef, coordinate dalla Procura, un presunto sistema fraudolento perpetrato ai danni dello Stato, che, secondo l’accusa, sarebbe stato attuato da due imprenditori cinesi, Fan Lin e Chunhua Chen, con l’aiuto del commercialista catanese Natale Strano, di 69 anni, e del figlio Salvatore, di 44, suo stretto collaboratore.

Nei confronti di quest’ultimi due il gip ha disposto l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività professionale e nei confronti degli altri due indagati quella dall’esercizio dell’attività imprenditoriale. Le Fiamme gialle hanno inoltre eseguito il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni e disponibilità fino ad un ammontare di 900 mila euro e quello “impeditivo”, finalizzato a impedire che le conseguenze dei reati commessi si aggravino, delle quote di 4 società e degli interi compendi aziendali di due ditte.

Le sei le aziende saranno affidate a un amministratore giudiziario appositamente nominato. Secondo l’accusa i quattro avrebbero attuato un piano preordinato allo svuotamento di due imprese fortemente indebitate: la Oriente world Srl e la ditta individuale Chen Chunhua, operanti a Misterbianco e Catania nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e prodotti di vario genere, entrambe poste in liquidazione giudiziale a seguito degli elevati debiti maturati nei confronti dell’Erario per complessivi 10 milioni di euro. Lo ‘svuotamento, contesta la Procura di Catania, sarebbe avvenuto a favore di altre realtà aziendali appositamente costituite per proseguire l’attività commerciale senza dover adempiere alle obbligazioni fiscali maturate in capo alle “old companies“.