Balneari in Calabria, Minasi (Lega): “risultato storico in Consiglio Regionale”

“L’approvazione in Consiglio Regionale della proposta di legge n. 56/13^ rappresenta un traguardo fondamentale per la Calabria e una vittoria per la Lega, che si conferma ancora una volta il primo e più solido baluardo a difesa delle imprese balneari e dell’economia del nostro mare”. Così il senatore della Lega, Tilde Minasi, commenta il via libera al provvedimento che introduce misure urgenti per il settore demaniale marittimo. “Questo risultato non nasce dal nulla, ma è il frutto di una battaglia coerente e determinata che portiamo avanti a ogni livello istituzionale. È lo stesso spirito che mi ha guidato come relatore al Senato del “Decreto Ponte”, dove abbiamo lavorato incessantemente per inserire norme a tutela dei balneari, riconoscendo il valore inestimabile di queste attività per il tessuto sociale ed economico del Paese. Oggi, con questo intervento regionale, la Lega rinnova storicamente la sua sensibilità e vicinanza agli operatori”, rimarca Minasi.

Minasi evidenzia l’efficacia delle nuove norme introdotte per affrontare l’emergenza causata dal ciclone Harry

Entrando nel merito del provvedimento, Minasi evidenzia “l’efficacia delle nuove norme introdotte per affrontare l’emergenza causata dal ciclone “Harry del gennaio 2026: flessibilità strutturale per la stagione 2026. Abbiamo voluto dare risposte rapide agli operatori che hanno subito la distruzione delle strutture di ristorazione. Per evitare che la burocrazia blocchi l’avvio della stagione, sarà possibile installare strutture omologate diverse dalle originali, semplificando le procedure grazie alla documentazione già in possesso degli uffici; contrasto all’erosione costiera: «Il passaggio del ciclone ha ridotto drasticamente la profondità delle nostre spiagge. Per questo, abbiamo previsto un ampliamento del fronte mare fino a un massimo del 20%. Non si tratta di un’espansione arbitraria, ma di una necessaria compensazione per recuperare i metri quadrati persi a causa delle mareggiate e garantire la capacità ricettiva originaria degli stabilimenti”.

“Queste misure – prosegue Minasi – hanno una natura emergenziale e sussidiaria limitata alla sola stagione 2026, a dimostrazione di una norma precisa e mirata a garantire la continuità di servizi turistici che sono essenziali per la Calabria. Il provvedimento ha un carattere ordinamentale che mette ordine in una situazione di estrema criticità. Voglio ringraziare il collega Giuseppe Mattiani, primo firmatario dell’emendamento, e tutto il gruppo della Lega in Regione per aver saputo interpretare con concretezza le istanze del territorio. Mentre altri si perdono in chiacchiere ideologiche, noi continuiamo a lavorare per proteggere chi investe, chi lavora e chi rende grande la nostra costa. La Lega c’è e continuerà a lottare per i suoi balneari”.