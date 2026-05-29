AVS Reggio Calabria, l’analisi post voto è nuda e cruda: “a Sinistra disastro generale, così saranno sempre sconfitte” | VIDEO

Analisi nuda, cruda e amara. Senza giustificazioni, senza mezzi termini. AVS (Alleanza Verdi Sinistra) reggina e calabrese non le manda a dire, nella conferenza stampa tenutasi a piazza Camagna a qualche giorno dal voto per le elezioni comunali che hanno portato alla vittoria Francesco Cannizzaro. Il partito di Sinistra, che ha creato una lista per la prima volta in città, è riuscito anche a conquistare un seggio, con Demetrio Delfino tra gli otto Consiglieri di Opposizione. Ma se l’analisi singola e di partito può definirsi positiva, lo stesso non si può dire per quella della coalizione.

Ad evidenziarlo, a margine della conferenza, è il segretario regionale Fernando Pignataro: “il CentroSinistra, così come è messo in Calabria, è destinato a inanellare una serie di sconfitte. Tre volte alle Regionali, ora alle Comunali, nella città più popolosa, dove c’è una sconfitta annunciata ma non di queste dimensioni. Oggi la Calabria è un problema di carattere nazionale, in controtendenza rispetto al dato nazionale. In una Italia in cui, a parte Reggio e Venezia, c’è stato un recupero fortissimo del CentroSinistra, in Calabria c’è un allontanamento dei partiti del CentroSinistra, che non riesce a svolgere il ruolo dell’Opposizione, pur avendo una prateria, rispetto alla narrazione di Occhiuto. O si cambia passo o noi pensiamo di andare per la nostra strada“ ha minacciato Pignataro.

Sulla stessa falsariga il neo eletto Demetrio Reggino, che è anche il riferimento locale di AVS: “una grande responsabilità ma anche una grande soddisfazione personale e di partito. Non era scontata il seggio in questo disastro generale. Sarà sicuramente una Opposizione costruttiva e mi conforta che sette su otto veniamo da esperienze amministrative. Con umiltà, ho chiesto scusa a cittadini ed elettori di CentroSinistra. Perché la sconfitta ci sta, ma il disastro e la batosta no. Sono stati commessi errori, che ora paghiamo, e ora si devono trovare soluzioni e non giustificazioni. Sicuramente ci si è chiusi troppo dentro il palazzo”.