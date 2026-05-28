AVS Reggio Calabria, è tempo di analisi del voto: pronta una conferenza stampa in centro città

Analizzare il voto delle ultime elezioni amministrative e valutare la situazione politica in Calabria, con particolare attenzione alle ricadute e alle scelte da compiere nel prosieguo del confronto politico regionale. È questo il tema della conferenza stampa convocata dalla Segreteria Regionale di Sinistra Italiana-AVS della Calabria. L’incontro con la stampa si terrà venerdì 29 maggio alle ore 11.00 in pieno centro a Reggio, in Piazza Camagna, presso il Gazebo Fragomeni.

Alla conferenza sono previsti gli interventi del segretario regionale calabrese di Sinistra Italiana, on. Fernando Pignataro, e del neoeletto al Consiglio comunale di Reggio Calabria per la lista AVS, Demetrio Delfino. La conferenza stampa sarà dunque l’occasione per una prima valutazione politica sul risultato elettorale e sulle prospettive del confronto in Calabria.