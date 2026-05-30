Automobilismo, weekend ricco di appuntamenti per la scuderia Piloti per Passione di Sambatello | PROGRAMMA

Incessante l’attività della scuderia Piloti per Passione che ogni fine settimana vede i piloti impegnati in varie parti d’Italia mentre prepara il 3° slalom di Bagnara Calabra del 28 Giugno p.v. fortemente voluto dalla famiglia di Pasquale Cammareri, in particolare dal fratello Francesco, valido per la coppa Italia 4^ zona. Oggi alle prove della classica cronoscalata di Fasano la scuderia schiera tre assi pluridecorati: Giuseppe Aragona con la sua Golf MK7 di taglia E1+3000, ancora più motivato dopo l’incidente occorsogli alla ValleCamonica senza conseguenze per lui, Domenico Chirico con la sua Peugeot 106 E1 Italia 1600 e Roberto Megale in RS Plus con analoga vettura, Peugeot 106 1.6, usciti brillantemente dalla gara bresciana.

Aspettando la gara di domani, sguardo rivolto anche ad Agostino Fallara che domani si cimenterà allo slalom di Vittoria in Sicilia e a Fortunato Morabito impegnato allo slalom di Susa-Moncenisio. Notevolissimo impegno quindi della scuderia Piloti Per Passione che, con la guida del nuovo Presidente, Francesca Elisa Denisi coadiuvata dal validissimo gruppo organizzativo e dal folto numero di piloti, è intenzionata a migliorare la già positiva escalation avuta fino ad oggi, sia dal punto di vista organizzativo che di utilità sociale.