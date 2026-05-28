Atm Messina, il 1° giugno bus gratuiti per l’intera giornata

Il prossimo primo giugno ATM S.p.A Messina spegnerà sei candeline e per festeggiare il sesto anniversario della nascita dell’Azienda Trasporti di Messina sarà consentito viaggiare gratuitamente a bordo dei bus per l’intera giornata.“In questi sei anni, ATM ha raggiunto risultati straordinari, attuando una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico locale e offrendo alla cittadinanza un servizio sempre più efficiente, smart e sostenibile. L’iniziativa di lunedì vuole essere un gesto simbolico per ringraziare le migliaia di persone che ogni giorno scelgono i mezzi pubblici per i loro spostamenti“, afferma il direttore generale Piero Picciolo.“Dal primo giugno 2020 ad oggi, ATM ha compiuto un importante salto di qualità anche sotto il profilo dell’organizzazione interna: le assunzioni di tantissimi giovani non solo hanno contribuito ad abbassare l’età media dei dipendenti ma hanno dato anche uno slancio significativo alle attività delle varie aree aziendali e consentito di programmare ed erogare alla cittadinanza servizi all’avanguardia”, conclude il direttore.