Assolto in Appello il pregiudicato di Rossano: cancellate le accuse di occupazione abusiva

La Corte d’Appello di Catanzaro, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, difensore di fiducia del pregiudicato rossanese F.G., ha emesso nei confronti di quest’ultimo sentenza di assoluzione dall’accusa di occupazione abusiva di terreno comunale e altre ipotesi di reato correlate. Nello specifico, all’uomo si contestavano tre capi di imputazione:
1) occupazione abusiva di un’estesa area del Comune di Corigliano-Rossano, a.u. Rossano;
2) realizzazione, mediante illecita occupazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, di numerose opere di natura edile in assenza del permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, modificando così l’assetto urbanistico territoriale dell’area topografica con distruzione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell’Autorità;
3) interruzione e ostruzione, mediante tali opere edili, di una pubblica via.
All’esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari, durante il quale veniva acquisita la Comunicazione di Notizia di Reato redatta dalla Polizia Giudiziaria nonché le dichiarazioni di tutte le persone ascoltate a sommarie informazioni testimoniali, l’uomo era stato condannato per tutti i reati ascritti, concesse le attenuanti generiche ed applicata la continuazione, alla pena finale di mesi undici di reclusione ed euro 550,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza la difesa proponeva impugnazione nei termini legge e la Corte d’Appello di Catanzaro, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, all’esito del giudizio di secondo grado, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell’uomo.