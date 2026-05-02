Associazione Amici di Villa San Giuseppe: “fermare il trasferimento dell’Archivio di Stato da Reggio Calabria a Potenza”

“L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe denuncia con forza e senza mezzi termini il progetto di trasferimento della sede dell’Archivio di Stato da Reggio Calabria a Potenza. Si tratta di un atto gravissimo, che rappresenterebbe l’ennesimo schiaffo alla storia, alla dignità e al futuro della nostra città. Sotto gli occhi di tutti si sta consumando un vero e proprio smantellamento culturale: si sottraggono presidi fondamentali per studiosi, studenti e cittadini, si allontanano documenti unici che custodiscono la memoria storica del territorio, si indebolisce deliberatamente il ruolo di Reggio Calabria nel panorama culturale del Mezzogiorno. Ci chiediamo con fermezza: siamo di fronte a semplice incompetenza o esiste un preciso disegno politico volto a desertificare culturalmente la città? Perché Reggio Calabria deve continuare a pagare il prezzo di scelte incomprensibili e penalizzanti?”. Lo afferma in unta nota il Presidente dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, Angelo Siclari.

“Questo trasferimento rappresenterebbe una perdita dal valore incalcolabile per una città ricca di storia e cultura, un colpo durissimo alla sua identità e alla sua capacità di attrarre ricerca, studio e sviluppo. L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe non intende restare in silenzio. Serve una reazione immediata, forte e condivisa. Rivolgiamo un appello a tutta la classe politica, senza distinzioni di appartenenza: maggioranza e opposizione trovino unità e responsabilità per opporsi a questa decisione scellerata. Su temi come la tutela della memoria e della cultura non possono esistere divisioni. Reggio Calabria non è una città di serie B. È una delle realtà più antiche e prestigiose del Paese e merita rispetto, non continue spoliazioni. Chi rappresenta questo territorio ha il dovere morale e istituzionale di intervenire subito. Il silenzio, a questo punto, equivale a complicità”.

“Diciamo con chiarezza: l’Archivio di Stato deve restare a Reggio Calabria. Esistono soluzioni alternative, esistono spazi, esistono possibilità concrete per mantenerlo dove si trova. Serve solo la volontà politica. Di questo passo, il rischio è quello di assistere impotenti alla progressiva sottrazione dei simboli della nostra identità. Sarebbe un precedente gravissimo, che non possiamo permetterci“, conclude Angelo Siclari