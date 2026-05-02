assa AI: l’intelligenza artificiale arriva nei borghi calabresi per formare i giovani del futuro

Destinazione Jassa, associazione no-profit attiva nel territorio a sud di Cosenza, promuove il progetto “JASSA AI – Borghi intelligenti e scuole del futuro”, un’iniziativa formativa dedicata all’intelligenza artificiale rivolta a studenti e cittadini dei borghi delle aree interne. Il progetto coinvolge quindici comuni, tra cui Malito e Mendicino, e si propone di mettere in rete istituzioni scolastiche e amministrazioni locali, favorendo la diffusione di competenze digitali anche nei contesti territoriali meno serviti. I corsi, partiti il 28 aprile, saranno incentrati sull’intelligenza artificiale generativa e sulle sue applicazioni pratiche, con moduli dedicati al lavoro di gruppo, allo sviluppo di strumenti digitali e all’avvio di iniziative imprenditoriali in ambito tecnologico.

Le attività formative saranno curate da un team composto da formatori, docenti e professionisti provenienti dal mondo dell’impresa e dell’università. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è prevista nei prossimi giorni presso Borgo Serafino, sede dell’associazione, a Paterno Calabro. Secondo i promotori, il progetto punta a contribuire alla riduzione del divario digitale nelle aree interne, offrendo strumenti di formazione e straordinarie opportunità ai giovani. “L’intelligenza artificiale, se integrata con la cultura e l’identità delle comunità locali, può rappresentare una leva per rafforzare le aree interne e generare nuove prospettive”, dichiarano Cesare Pisani e Carlo Misasi, cofondatori del progetto JASSA AI.