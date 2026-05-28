Asp Reggio Calabria, il 29 maggio la firma del Protocollo d’Intesa con il Terzo Settore per le Case di Comunità

“Costruire una rete territoriale integrata per avvicinare la sanità ai cittadini e potenziare i servizi sociosanitari. Con questo obiettivo, l’ASP di Reggio Calabria siglerà un Protocollo d’Intesa con associazioni ETS, cooperative sociali, comitati e reti del Terzo Settore. I dettagli del Protocollo e le prossime fasi operative saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 29 maggio, alle ore 11, presso la sede della Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria (Via Diana, 3)“. È quanto si legge in una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

“L’iniziativa punta a consolidare percorsi condivisi di ascolto, partecipazione, prossimità e tutela dei bisogni della cittadinanza all’interno delle Case di Comunità. La firma dell’accordo rappresenta un passo cruciale per la collaborazione tra istituzioni e realtà locali. L’obiettivo è promuovere modelli organizzativi orientati all’inclusione sociale e alla partecipazione attiva, in piena linea con i principi del D.M. 77/2022. I giornalisti, gli operatori dell’informazione e la cittadinanza sono invitati a partecipare“, conclude l’ASP.