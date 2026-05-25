Asp Messina, nasce la nuova “policy dell’accoglienza”: la relazione con il cittadino diventa standard di cura

Approvato il documento programmatico della Direzione Strategica che mette l'umanizzazione al centro del sistema pubblico. Al via il piano formativo permanente per applicare le nuove linee guida su tutto il territorio

Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi

Non più solo prestazioni cliniche, ma una vera e propria svolta culturale che mette il valore della persona al centro del sistema sanitario pubblico. L’Asp di Messina si dota di una nuova policy aziendale sulla cultura dell’accoglienza e della relazione, un documento d’indirizzo strategico che introduce l’Umanizzazione come vero e proprio standard di cura.

La policy ridefinisce i processi di comunicazione con cittadini, pazienti e caregiver

La policy, già tradotta in un pratico vademecum per tutto il personale, ridefinisce i processi di comunicazione con cittadini, pazienti e caregiver, elevandoli da elementi accessori a un autentico “atto di presa in carico”, vincolante sia per le prestazioni sanitarie che per i servizi amministrativi. Per dare immediata concretezza a questa visione strategica, l’Azienda ha varato parallelamente un Percorso Formativo Permanente: lo strumento operativo fondamentale con cui la Policy verrà capillarmente implementata e interiorizzata da tutto il personale aziendale. La visione è stata fortemente voluta e promossa dalla Direzione Strategica dell’Asp Messina, composta dal Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

Il percorso formativo, strutturato in edizioni territoriali itineranti, rappresenta il braccio operativo della policy ed è finalizzato a tradurre le linee guida in competenze relazionali pratiche (soft skills). Il programma mira a standardizzare uno stile di accoglienza unico, uniforme e immediatamente riconoscibile in tutte le strutture dell’azienda, siano esse sanitarie, amministrative, territoriali o ospedaliere. Punta ancora a sviluppare empatia e ascolto attivo, riducendo il senso di straniamento e vulnerabilità che il paziente prova entrando in una struttura sanitaria. Il percorso punta anche a dare competenze per affrontare le situazioni di crisi e allineare le aspettative dell’utenza con le reali possibilità del sistema, gestendo con efficacia comunicazioni difficili, attese prolungate e adempimenti burocratici.

L’investimento nella policy e nella formazione relazionale risponde a una precisa scelta etica

L’investimento nella policy e nella formazione relazionale risponde a una precisa scelta etica e di management della Direzione Strategica, mirata a produrre benefici tangibili sulla qualità dei servizi.Un paziente accolto con trasparenza segue meglio le prescrizioni, migliorando gli esiti di salute e riducendo gli sprechi. Una buona comunicazione protegge i professionisti dallo stress relazionale quotidiano, migliorando il clima lavorativo interno. La maggior parte dei reclami nasce da lacune comunicative e percezione di scarso ascolto, criticità che la nuova policy punta ad azzerare. A sottolineare il valore strategico dell’operazione, la gestione del percorso è interamente “in house”. Il coordinamento tecnico-scientifico è affidato all’UOC Servizio di Psicologia, diretta dalla dottoressa Nina Santisi, mentre il coordinamento organizzativo e l’accreditamento ECM sono curati dall’UO Formazione.

I formatori saranno principalmente psicologi dell’Asp affiancati da professionisti interni con esperienza pluriennale. Questa scelta garantisce la massima aderenza alle dinamiche relazionali specifiche del territorio messinese e un forte risparmio economico. Inoltre, trasforma l’intervento da singolo evento formativo a un processo di miglioramento continuo: la figura dello psicologo aziendale si consolida così come consulente stabile nei territori a supporto del benessere organizzativo. Le giornate intensive di formazione si svolgeranno con una metodologia attiva, alternando riflessioni teoriche a laboratori pratici, analisi di casi reali e role-playing.

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