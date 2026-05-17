Asma grave, a Tropea la IV edizione del convegno calabrese sulle terapie innovative

Si è conclusa sabato 16 maggio, la IV edizione del SEVERE ASTHMA, il convegno dedicato ad asma ed asma severa organizzato dal Dott. Dott Salvatore Lombardo responsabile dell’ambulatorio dedicato alle forme di asma grave dell’ospedale di Lamezia Terme. Questa edizione si è svolta a Tropea proprio per sottolineare il respiro regionale della manifestazione diventata ormai un appuntamento puntuale nel quale si ritrovano i maggiori esperti della patologia dei diversi centri calabresi.

La giornata è stata occasione per fare il punto delle terapie biologiche in uso attualmente e dei risultati raggiunti con i responsabili dei centri principali sul territorio:

Dott.ssa A. Cancelliere e R. Fasano per il centro di Chiaravalle,

per il centro di Chiaravalle, Dott . S. Tripodi per il centro di Reggio Calabria

per il centro di Reggio Calabria Dott.ssa M. Giancotta della ASP di Cosenza

della ASP di Cosenza ed ovviamente il Dott. S. Lombardo per il centro di Lamezia.

Non poteva certo mancare l’apporto scientifico dell’università Magna Grecia di Catanzaro con le relazioni del Prof G. Pelaia che rappresenta una realtà nazionale ed internazionale in ambito della ricerca sull’asma.

Altre relazioni hanno riguardato:

la poliposi nasale di cui ha parlato il dott. G. Bava;

il ruolo della medicina del territorio di cui ha parlato il Dott. A. Capano;

le linee guida di cui ha parlato il Dott. G. Barbuto di Vibo Valentia

Il convegno è stato molto apprezzato dai presenti: Pneumologi, Medici di medicina generale ed infermieri provenienti dal lametino, dal vibonese e dal basso tirreno cosentino, a dimostrazione di quanto sia cresciuto l’interesse verso questa patologia ancora sottodiagnosticata. A presiedere i lavori l’attuale primario del reparto di Pneumologia dott. P. Gambardella e il precedente primario dello stesso reparto dott. M. Calderazzo che con il Dott. Lombardo è stato ideatore e promotore di questa iniziativa congressuale già dalla prima edizione.