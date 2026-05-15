ASD San Matteo Messina campione della Serie B Femminile Sicilia: le FOTO del trionfo su Viagrandea

L’ASD San Matteo Messina corona una stagione straordinaria con la ciliegina sulla torta più dolce che ci possa essere. Le ragazze peloritane vincono la Serie B Femminile Sicilia battendo 73-62 Viagrande Catania nella sfida del Pala Ritiro. Una vittoria sognata, cercata e raggiunta con grande caparbietà dall’ASD San Matteo che ha festeggiato alla grande la coppa che vale l’intera stagione. Nella nostra gallery le foto più belle del match e la festa finale.