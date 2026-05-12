ASC Calabria rafforza la propria organizzazione con nuove figure | NOMI

Il Comitato Regionale ASC Calabria ha avviato una significativa riorganizzazione interna mediante il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali e tecnici. Tali nomine, distribuite tra la segreteria, i settori sportivi e l’innovazione digitale, sono finalizzate al potenziamento della formazione, all’ottimizzazione dell’efficienza operativa e allo sviluppo delle discipline sportive sul territorio calabrese.

Segreteria e Coordinamento Regionale/Provinciale

Ivan Anamiati è stato designato Responsabile della Segreteria Provinciale di Reggio Calabria e Vice-Responsabile della Segreteria Regionale. Il suo mandato comprende la gestione dei tesseramenti, il supporto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), l’archiviazione dei dati e il coordinamento amministrativo con la Presidenza e la direzione tecnica, garantendo la piena conformità alle normative vigenti e alla tutela della privacy.

Settore Canoa e Rafting

Santo Cagliostro è stato nominato Responsabile Regionale per la formazione e lo sviluppo del settore canoa e rafting. Il suo ruolo prevede l’organizzazione di corsi tecnici e di sicurezza, l’ampliamento della rete delle società sportive affiliate e il coordinamento di un team tecnico dedicato alla crescita delle discipline acquatiche in Calabria.

Settore Walking

Nicola Nava è stato designato Responsabile Regionale del settore walking. Il suo mandato include la promozione di attività formative, lo sviluppo di nuove affiliazioni e la strutturazione di programmi tecnici dedicati alla diffusione delle attività motorie outdoor, in stretta collaborazione con la direzione tecnica regionale.

Settore Soft Air

Antonio Eder è stato designato Responsabile Regionale del settore Soft Air. In tale veste, si occuperà dell’organizzazione di corsi di formazione, della promozione della disciplina sul territorio regionale e della costituzione di un team tecnico dedicato alla gestione e allo sviluppo delle attività sportive regolamentate.

Servizi Digitali e Innovazione

Santo Ambrogio è stato nominato Responsabile Regionale per la gestione informatica e i servizi digitali. Il suo mandato comprende la digitalizzazione dei processi aziendali, il supporto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’utilizzo delle piattaforme istituzionali, la formazione digitale e l’implementazione di strumenti tecnologici volti a migliorare l’efficienza operativa dell’Ente.

Responsabile Regionale Mountain Bike

Antonio Vigoroso è stato nominato Responsabile Regionale Mountain Bike. La sua carriera parla da sé: un atleta di caratura nazionale che ha calcato innumerevoli podi, consacrandosi orgogliosamente come Campione Regionale. Oltre all’indiscutibile palmarès sportivo, Antonio porta con sé una passione viscerale per le due ruote e un forte attaccamento al nostro territorio. Affidare a lui la cura di questo settore significa puntare su un uomo capace di trasmettere i valori più autentici della fatica, del rispetto per l’ambiente e dello spirito di gruppo, ispirando le nuove generazioni di atleti.

Con tali nomine, ASC Calabria intende perseguire una crescita strutturata e moderna, consolidando sia la dimensione sportiva che quella organizzativa e digitale dell’intero sistema regionale.