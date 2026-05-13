Arianna Meloni a Reggio Calabria: la sorella del Premier in città per presentare la lista di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia presenta ufficialmente i propri candidati a Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio, alle ore 15.00, presso l’ÈHotel Reggio Calabria. L’iniziativa rappresenterà un momento di confronto politico e programmatico, alla presenza di rappresentanti istituzionali regionali e nazionali del partito, insieme ai candidati impegnati nella competizione elettorale cittadina.

Ad aprire i lavori sarà Giovanni Calabrese, assessore regionale. I saluti istituzionali saranno affidati alla consigliera regionale Daniela Iriti e all’assessore Antonio Montuoro. Nel corso dell’incontro interverranno l’europarlamentare Denis Nesci, il candidato a sindaco e parlamentare Francesco Cannizzaro e la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. Le conclusioni saranno affidate ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale del partito. La sua partecipazione è particolarmente attesa, in quanto figura centrale nell’organizzazione nazionale del partito e punto di riferimento della struttura politica di Fratelli d’Italia.

Il suo intervento concluderà l’iniziativa, offrendo una riflessione sul ruolo del partito nei territori e sulle sfide politiche e amministrative che attendono la città di Reggio Calabria. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare alla città la squadra dei candidati e illustrare le linee programmatiche e gli obiettivi politici della coalizione in vista dell’appuntamento elettorale.