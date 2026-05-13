Arianna Meloni a Reggio Calabria: la sorella del Premier in città per presentare la lista di Fratelli d’Italia

Appuntamento giovedì 14 maggio alle 15.00 per la presentazione ufficiale della squadra in vista delle prossime elezioni amministrative. Previsti gli interventi di esponenti regionali e nazionali del partito

arianna e giorgia meloni

Fratelli d’Italia presenta ufficialmente i propri candidati a Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio, alle ore 15.00, presso l’ÈHotel Reggio Calabria. L’iniziativa rappresenterà un momento di confronto politico e programmatico, alla presenza di rappresentanti istituzionali regionali e nazionali del partito, insieme ai candidati impegnati nella competizione elettorale cittadina.

Ad aprire i lavori sarà Giovanni Calabrese, assessore regionale. I saluti istituzionali saranno affidati alla consigliera regionale Daniela Iriti e all’assessore Antonio Montuoro. Nel corso dell’incontro interverranno l’europarlamentare Denis Nesci, il candidato a sindaco e parlamentare Francesco Cannizzaro e la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. Le conclusioni saranno affidate ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale del partito. La sua partecipazione è particolarmente attesa, in quanto figura centrale nell’organizzazione nazionale del partito e punto di riferimento della struttura politica di Fratelli d’Italia.

Il suo intervento concluderà l’iniziativa, offrendo una riflessione sul ruolo del partito nei territori e sulle sfide politiche e amministrative che attendono la città di Reggio Calabria. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare alla città la squadra dei candidati e illustrare le linee programmatiche e gli obiettivi politici della coalizione in vista dell’appuntamento elettorale.

locandina presentazione lista fratelli d'italia

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