Argento e bronzo per la Taekwondo 2018 Reggio Calabria all’Interregionale di Combattimento Calabria 2026

Nel fine settimana appena trascorso, a Corigliano-Rossano (CS), si è svolta una delle competizioni più attese del circuito regionale di Taekwondo, l’Interregionale di Combattimento Calabria 2026, che ha visto la partecipazione di quasi 600 atleti provenienti dal Sud Italia. L’evento ha avuto un grande valore non solo per le cinture colorate, ma anche come importante test per le cinture nere, in particolare per coloro che il prossimo 8 giugno parteciperanno ai Campionati italiani senior presso il Foro Italico di Roma.

La società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria ha partecipato con quattro atleti di spicco: Lahbiri Solaf (cintura nera junior +68 kg), Lahbiri Yasmine (cintura nera junior -68 kg), Lahbiri Samah (cintura nera cadetti -47 kg) e Polimeni Sofia (cintura blu cadetti -51 kg).

La competizione si è articolata su due giornate di gare, durante le quali erano presenti importanti autorità come il presidente regionale del CONI Calabria Tino Scopelliti e il delegato regionale di Sport e Salute Walter Melacrino. Entrambi hanno potuto apprezzare l’organizzazione impeccabile curata dal presidente regionale FITA Calabria Giancarlo Mascaro, così come l’elevato numero di partecipanti e il pubblico numeroso sugli spalti.

I risultati della gara

La prima giornata ha visto scendere sul tappeto le atlete Lahbiri Yasmine e Solaf. Yasmine ha affrontato un’atleta siciliana, ma non è riuscita a imporsi, perdendo l’incontro con un punteggio di 2 round a 0. Nel pomeriggio, è stata la volta di Solaf, che, grazie ai sorteggi, si è già qualificata per la semifinale. Nonostante la grinta e determinazione, Solaf ha dovuto arrendersi a un’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Nettuno, conquistando comunque un terzo posto che le ha permesso di salire sul podio.

La seconda giornata di gare ha visto protagoniste Sofia Polimeni e Lahbiri Samah. Polimeni ha affrontato un’atleta calabrese in un incontro cruciale per l’accesso alla finale. Sebbene fosse ferma da oltre un anno, Sofia ha dato prova di grande abilità, riuscendo a mantenere il vantaggio per la maggior parte del combattimento, ma perdendo negli ultimi minuti. Nonostante la sconfitta, ha conquistato un eccellente terzo posto.

Subito dopo, Lahbiri Samah ha affrontato un’atleta locale, e nonostante l’intenso tifo della tifoseria di casa, è riuscita a mantenere sempre il controllo del combattimento, vincendo 2 round a 0. Samah è tornata presto sul tatami per il match decisivo per il primo posto, dove ha affrontato un’atleta pugliese. Purtroppo, il combattimento non è andato come previsto, e Samah ha dovuto arrendersi, ma ha conquistato una preziosa medaglia d’argento.

Un Bilancio Positivo Nonostante l’Assenza dell’Oro

Sebbene la Taekwondo 2018 Reggio Calabria non abbia conquistato medaglie d’oro, i risultati ottenuti sono un chiaro segnale della crescita tecnica e del grande impegno degli atleti. Dopo questo successo, la squadra è già al lavoro con nuovi allenamenti, preparando due esordienti per il Campionato Regionale di Taekwondo, che si terrà a Catanzaro il 17 maggio.