Arci Caccia di Reggio Calabria rinnova gli organi per il XIII Congresso Nazionale: Giuseppe Spoleti candidato presidente provinciale

L’assemblea degli iscritti Arci caccia di Reggio Calabria riunitosi giorno 9 Maggio 2026 per rinnovare gli organismi per il XIII Congresso Nazionale che si terrà il 12-13 settembre a Chianciano Terme, ha dibattuto sulle tematiche che interessano il mondo venatorio sia a livello nazionale che nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. “L’Arci caccia è stata sempre presente nelle riunioni per tutelare gli interessi del territorio in particolare l’agricoltura che ha subito danni dalla specie cinghiale. I Dirigenti hanno contribuito alla formazione dei cacciatori organizzano corsi su tutto il territorio regionale sotto l’impulso del Presidente Denisi. L’aspetto negativo del dibattito sono stati la gestione degli ATC RC 1 e 2, contestando il metodo attuato dalla Città Metropolitana sulle nomine dei componenti gestione, che nei ripopolamenti“. Lo afferma in una nota l’Arci caccia di Reggio Calabria.

“L’Arci Caccia ha lavorato sempre per applicare i regolamenti sia per le Guardie Venatorie Volontarie sia per snellire le procedure burocratiche per le squadre del cinghiale. Riunioni sono state svolte presso la Regione Calabria per quando riguarda il Calendario Venatorio nelle zone ZPS e si attende la risposta e vigileremo su questo. Nel corso dell’assemblea si è proceduto alla nomina dei Delegati al Congresso Regionale della Calabria che si terrà entro il mese di Luglio, alla nomina del Direttivo Provinciale di Reggio Calabria e alla nomina dei Delegati al Congresso Nazionale Arci Caccia con votazione unanime. Il Direttivo propone alla carica di Presidente Provinciale Arci caccia il Professore Giuseppe Spoleti per il prossimo quadriennio”.