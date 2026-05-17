Approda a Catanzaro il “Giro della Calabria in barca a vela” dei Licei Sportivi

Approda a Catanzaro il “Giro della Calabria in barca a vela per i Licei Sportivi”, l’iniziativa dedicata allo sport, alla formazione e alla valorizzazione del territorio che coinvolge studenti provenienti dagli istituti scolastici della regione. Sarà il Liceo Sportivo “Fermi”, guidato dalla Dirigente Rosetta Falbo, il protagonista della tratta Catanzaro – Roccella Ionica. Martedì mattina, alle ore 8.00, dal porticciolo di Catanzaro Lido, salperà infatti l’equipaggio composto da sette studenti e un docente accompagnatore, diretti verso la tappa reggina del progetto.

A guidare il gruppo in questa importante esperienza sarà la professoressa Lidia Benedetti che, insieme agli studenti Cosimo, Marco, Samuele, Michele, Domenico, Andrea e Annalisa, frequentanti il terzo e quarto anno del ramo sportivo del Liceo Fermi, vivrà un’esperienza educativa e sportiva unica, all’insegna della condivisione, della disciplina e del contatto con il mare.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva ed è stata fortemente sostenuta dal Direttore Generale Loredana Giannicola e professor Mariano, nell’ottica di promuovere i valori dello sport, della valorizzazione del patrimonio culturale, sportivo, paesaggistico del territorio e della crescita personale attraverso attività esperienziali.

Il programma della manifestazione organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo ospitante, in strettissima collaborazione con la Prof. Cortese dell’Ufficio EFMS di Catanzaro, prevede già nella giornata di lunedì 18, a partire dalle ore 9,30, una serie di eventi sportivi e ricreativi che faranno da cornice alla partenza dell’equipaggio. Le attività si svolgeranno presso l’Area Teti di Catanzaro Lido e sul lungomare di Giovino, dove si terranno sessioni di fitwalking aperte a tutte le scuole aderenti all’iniziativa, oltre a una masterclass di aerobica.

Alla presenza del Direttore Generale Loredana Giannicola, della Vice Sindaco dott.ssa Giusi Iemma e dell’Assessore allo Sport, Antonio Battaglia, intorno alle ore 11.00 prenderanno il via giochi motori dedicati ai temi dell’alimentazione, del gioco all’aria aperta e dei corretti stili di vita, presso la scuola primaria “Vivaldi” di Catanzaro Lido.

Ad accogliere gli ospiti sarà anche la banda dell’istituto, che eseguirà l’Inno d’Italia, contribuendo a rendere ancora più significativo un evento che unisce sport, scuola, educazione e territorio in un grande momento di partecipazione collettiva.