Appello ai candidati sindaci della Sicilia: “il Ripristino della natura deve essere al centro dei programmi elettorali”

“Gentili Candidati Sindaci dei Comuni del nostro Territorio Siciliano, la Sicilia si trova ad affrontare sfide ambientali e climatiche senza precedenti: ondate di calore sempre più intense, rischio di desertificazione e un progressivo impoverimento della qualità della vita nei nostri centri urbani. In questo contesto storico critico, il verde urbano non è più un semplice “abbellimento” estetico, ma un’infrastruttura vitale per la salute pubblica e la sicurezza del territorio”. Lo affermano Anna Carulli – Presidente INBAR® Istituto Nazionale di Bioarchitettura ETS, Francesco Cancellieri – Presidente AssoCEA Messina APS, Vincenzo Piccione – Presidente del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, Vincenzo Cannizzaro– Presidente de il Ramarro OdV

“Come Associazioni/Comitati, Vi rivolgiamo un appello forte e deciso: Vi chiediamo di assumere un impegno politico inequivocabile per l’applicazione rigorosa del PNR (Piano Nazionale di Ripristino della Natura) all’interno dei Vostri Programmi Elettorali. Nello specifico, richiamiamo la vostra attenzione su quanto disposto (ex multis) dall’Articolo 8 del PNR, dedicato agli Ecosistemi Urbani. Questa norma non lascia spazio a interpretazioni o a vecchie logiche di cementificazione, ma detta un’agenda serrata divisa in due fasi cruciali che le Vostre future Amministrazioni dovranno gestire:

Fase 1. Stop al Consumo, Inizio del Ripristino (Agosto 2024 – 31 Dicembre 2030). In questo periodo vige il divieto assoluto di ridurre di un solo centimetro quadrato la superficie nazionale totale delle aree verdi urbane e, soprattutto, la proiezione a terra della chioma degli alberi. L’unica eccezione a questo divieto è vincolata all’avvio immediato di azioni di ripristino compensative, che devono tradursi in interventi coraggiosi di depavimentazione (togliere asfalto e cemento per ridare respiro al suolo) e rinaturazione . Non si taglia più senza restituire alla natura i suoi spazi. Le aree di verde urbano migliorano il microclima, contribuendo a mitigare le alte temperature che nelle città sono sempre più elevate a causa del traffico e dell’asfalto.

In questo periodo vige il di ridurre di un solo centimetro quadrato la superficie nazionale totale delle aree verdi urbane e, soprattutto, la proiezione a terra della chioma degli alberi. L’unica eccezione a questo divieto è vincolata all’avvio immediato di compensative, che devono tradursi in interventi coraggiosi di (togliere asfalto e cemento per ridare respiro al suolo) e . Non si taglia più senza restituire alla natura i suoi spazi. Le aree di verde urbano migliorano il microclima, contribuendo a mitigare le alte temperature che nelle città sono sempre più elevate a causa del traffico e dell’asfalto. Fase 2. Espansione “a manetta” (dal 1° Gennaio 2031). Dal 2031 si cambierà definitivamente marcia: non basterà più mantenere lo status quo. I Comuni avranno l’obbligo di aumentare la dotazione di verde e di alberature, applicando il ripristino della natura a pieno regime. Le nostre città dovranno trasformarsi in oasi urbane resilienti“, puntualizzano.

La richiesta ai candidati sindaci siciliani

“Vi chiediamo di mettere nero su bianco, nei Vostri Programmi di mandato, questo impegno. I Cittadini hanno il diritto di sapere se la vostra visione di città si adeguerà a queste stringenti e necessarie direttive europee e nazionali. Promettete ai vostri elettori che, sotto la vostra guida, il cemento arretrerà per fare spazio alla vita, che le strade e le piazze torneranno a essere fresche, permeabili e alberate, e che le politiche urbanistiche saranno subordinate alla tutela della natura e della salute. Certi di un Vostro riscontro e di una Vostra presa di posizione pubblica e coraggiosa su questo tema vitale, le Associazioni/Comitati firmatari restano a disposizione per ogni confronto costruttivo a tutela del territorio”, concludono.