Apertura del primo lotto della Trasversale delle Serre: Salvini inaugura il superamento del Colle Scornari

Domani martedì 5 maggio 2026 alle ore 15:45, si terrà l’inaugurazione ufficiale del primo lotto denominato “Superamento del Colle Scornari” nell’ambito dei lavori di costruzione della statale 182, conosciuta come “Trasversale delle Serre”. Questo progetto rappresenta un passo significativo per la viabilità della Calabria e un miglioramento fondamentale delle infrastrutture stradali della regione. L’evento si svolgerà alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, che prenderà parte al taglio del nastro e a un incontro con i media per illustrare i dettagli dell’opera.

La Trasversale delle Serre: un progetto strategico per la Calabria

La statale 182, conosciuta anche come “Trasversale delle Serre”, è una delle principali arterie stradali della Calabria, unendo i comuni dell’entroterra con la costa. La realizzazione di questa strada ha l’obiettivo di migliorare notevolmente la connessione tra le diverse zone della regione, facilitando gli spostamenti sia per i residenti che per i turisti. Il superamento del Colle Scornari è solo il primo dei tanti lotti previsti dal progetto, ma rappresenta una parte fondamentale del percorso, risolvendo alcune delle criticità più evidenti della viabilità locale.

L’opera, che prevede una serie di interventi infrastrutturali, tra cui il raddoppio di tratti stradali, la costruzione di viadotti e il miglioramento delle gallerie esistenti, è destinata a ridurre notevolmente i tempi di percorrenza tra i comuni montani e la costa, portando a una maggiore sicurezza stradale e a un miglioramento della qualità della vita per i cittadini. Inoltre, la realizzazione della Trasversale delle Serre ha un impatto positivo anche sull’economia locale, poiché facilita il trasporto delle merci e la mobilità dei turisti, aprendo la Calabria a nuove opportunità di sviluppo.

L’inaugurazione del primo lotto: un evento importante

L’inaugurazione del Superamento del Colle Scornari è un momento cruciale per il completamento del progetto, e il taglio del nastro, che avverrà alla presenza del Ministro Matteo Salvini, segna il termine di un lungo periodo di lavori e la prima tappa di un ambizioso piano di sviluppo delle infrastrutture regionali. Salvini, che ha sempre sostenuto il miglioramento delle infrastrutture calabresi, esprimerà soddisfazione per i risultati ottenuti e ribadirà l’importanza di continuare a investire in progetti infrastrutturali strategici per il futuro del paese.

La Trasversale delle Serre è considerata una delle opere più rilevanti degli ultimi anni per la regione, poiché contribuirà a ridurre il traffico sulle strade locali, migliorando l’accessibilità alle zone montane e rendendo il viaggio verso la costa più rapido e sicuro. Questo progetto si inserisce in un piano più ampio di ammodernamento delle infrastrutture stradali italiane, in particolare nelle aree più isolate del paese.

Dopo l’inaugurazione, si terrà un punto stampa durante il quale il Ministro Salvini e le autorità locali forniranno ulteriori dettagli sull’opera e discuteranno dei prossimi sviluppi del progetto. Il pubblico e i giornalisti avranno l’opportunità di fare domande e di conoscere più approfonditamente le tempistiche e gli obiettivi della Trasversale delle Serre.

Un progetto che guarda al futuro

L’inaugurazione del primo lotto della Trasversale delle Serre segna una pietra miliare per la regione Calabria e un esempio di come le infrastrutture moderne possano essere al servizio dello sviluppo territoriale. Grazie a questo progetto, la Calabria si avvicina sempre di più all’obiettivo di avere una rete viaria moderna e sicura, in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più mobile e di un’economia che ha bisogno di infrastrutture adeguate per crescere.

Concludendo, l’inaugurazione di martedì 5 maggio rappresenta non solo un traguardo, ma anche l’inizio di un percorso che vedrà il completamento dell’intero progetto della Trasversale delle Serre e contribuirà a rendere la Calabria più connessa e accessibile, valorizzando ulteriormente il suo straordinario patrimonio naturale e culturale.