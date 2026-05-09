“Anziché un polo fieristico fanno il campo da Padel”, Gianni Latella replica a Cannizzaro: la risposta del Consigliere

In queste settimane di campagna elettorale, più volte il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro ha punzecchiato l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria rispetto all’idea di realizzare un campo da padel nella grande area a Pentimele in cui potrebbero sorgere un polo fieristico. Sentitosi coinvolto direttamente, il delegato allo sport e Consigliere Gianni Latella ha replicato su Facebook, rispondendo all’Onorevole. “In questi giorni di campagna elettorale ho sentito uno dei candidati sindaco affermare che, se eletto, bloccherebbe la realizzazione del Parco Sportivo Culturale di Pentimele, definendolo semplicemente ‘un impianto di padel’. Credo sia doveroso ricordare di cosa si tratta realmente. Parliamo di una struttura polivalente moderna, pensata per lo sport, la cultura e l’aggregazione sociale: un’arena da 3.500 posti a sedere, dotata di tutti i servizi necessari, dagli spogliatoi ai camerini, fino a bar, ristorante e sala lettura” ha scritto Latella.

“Uno spazio capace di ospitare eventi sportivi, spettacoli, concerti, manifestazioni culturali e teatrali, il tutto immerso in un parco a due passi dal mare. Un’opera che potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e valorizzazione per l’intera città. Sono comunque favorevole alla realizzazione di un polo fieristico, ma ritengo che debba sorgere in un altro sito, come Mortara o Catona, aree più adatte a questo tipo di infrastruttura” ha aggiunto.