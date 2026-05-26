Antoniozzi: “Fratelli d’Italia cresce in Calabria, ottimo risultato a Reggio Calabria”

“Il risultato elettorale di FdI in Calabria registra una crescita dei consensi“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Il partito riesce ad intercettare voti in tutte le realtà locali e ottiene un ottimo risultato a Reggio Calabria. Siamo fiduciosi anche in vista del secondo turno dove a Castrovillari, per esempio, presentiamo una nostra qualificata esponente a sindaco. È necessario che questo lavoro sul territorio continui e che possiamo raccogliere i bisogni dei cittadini come stiamo già facendo“.