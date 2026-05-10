Antoniozzi: “Falcomata faccia autocritica, sua esperienza deludente. Lotta alla ‘ndrangheta deve essere un mantra”

Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha duramente criticato l’ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, definendo la sua esperienza amministrativa come “deludente” e sostenendo che abbia fatto perdere alla città il suo smalto. Antoniozzi ha dichiarato che l’ex sindaco dovrebbe fare autocritica per il suo operato, sottolineando che la città ha sofferto sotto la sua guida e che ora è necessario un cambiamento. In particolare, il vicecapogruppo ha sostenuto che il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro, rappresenta una “pazzia” vitale per restituire entusiasmo a Reggio Calabria, che è una delle città più importanti d’Italia.

“La pazzia di Francesco Cannizzaro sarà vitale per restituire entusiasmo alla città che è una delle più importanti d’Italia,” ha affermato Antoniozzi, evidenziando la necessità di un nuovo slancio per il futuro della città. Antoniozzi ha poi ribadito che, sia lui che il deputato Francesco Cannizzaro, non hanno mai fatto politica contro Falcomatà su altri piani. Anzi, lo hanno difeso in passato, quando aveva procedimenti giudiziari, ma hanno sempre sottolineato la sua inadeguatezza amministrativa. “Noi tutti, dal sottoscritto all’on Cannizzaro, non abbiamo mai fatto politica contro Falcomatà su altri piani. Lo abbiamo difeso quando aveva procedimenti giudiziari sottolineando la sua inadeguatezza amministrativa.”

Infine, Antoniozzi ha affrontato la questione della lotta alla ‘ndrangheta, dichiarando che l’amministrazione del centrodestra saprà contrastarla senza ricorrere alla retorica. “Siamo certi che sapremo anche contrastare come amministrazione la ‘ndrangheta senza la retorica. Reggio non va dipinta come la città di trent’anni fa ma come una città metropolitana che ha grandi risorse,” ha concluso Antoniozzi. “Non vogliamo vincere perché ha fallito Falcomatà” ha detto ancora Antoniozzi, “ma perché è credibile il progetto del centrodestra e del suo candidato sindaco Cannizzaro”.