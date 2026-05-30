Antoniozzi celebra Cannizzaro: “merita rispetto. Eletto con voto plebiscitario, sarà all’altezza del ruolo”

“Francesco Cannizzaro merita rispetto. È stato eletto con un voto plebiscitario sindaco di Reggio Calabria e sarà, conoscendolo, un sindaco all’altezza del ruolo“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Il centrodestra in Calabria ha dimostrato ancora una volta di essere coeso. Ora dobbiamo concentrarci sui ballottaggi negli altri comuni e tentare di vincere. Tutti i partiti della coalizione hanno dato prova di impegno e di maturità. Alla sinistra dico che è fisiologico perdere un comune dopo averlo amministrato per dodici anni.

E che la crescita di Reggio Calabria non è una questione di destra ma della Calabria intera. Ci sono altri temi su cui siamo impegnati, dalla questione degli idonei calabresi alla sanità e su queste cose serve convergenza“.