Antonio Tajani ricorda a Bruxelles il compianto Fulco Ruffo di Calabria, asso dell’Aeronautica Militare e Senatore del Regno d’Italia

Ha suscitato grande soddisfazione fra gli amici calabresi del Principe Fulco Ruffo di Calabria la notizia, rimbalzata da Bruxelles, sulla figura del nonno omonimo, evidenziata da Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, nel corso dell’intervento riportato dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, Pierre di Toro, alla conferenza “Fulco Ruffo di Calabria: Asso dell’Aeronautica Militare italiana e Senatore del Regno d’Italia”.

“Oggi – ha rimarcato Tajani – vogliamo ricordare non solo la figura dell’aviatore, ma anche quella del padre e dell’uomo, che lega l’Italia al Belgio attraverso la testimonianza della regina Paola. Una storia di famiglia che è anche quella di un’amicizia fra i popoli del Belgio e dell’Italia, con l’impegno comune nella costruzione europea. La figura di Fulco Ruffo di Calabria rappresenta una bussola per le giovani generazioni: in una fase difficile dello scenario internazionale. Ci ricorda – ha aggiunto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli esteri – che si deve lavorare a dialogo e pace. Come Senatore, ha continuato a servire il suo Paese: la sua vicenda ricorda quella di un uomo integro che ha attraversato una delle stagioni più complesse della nostra storia. Ricordare la sua persona – ha concluso Antonio Tajani – significa prestare omaggio a un grande italiano, tra i protagonisti più luminosi della nostra aeronautica”.

L’omonimo nipote dell’eroe, Medaglia d’oro e aviatore distintosi durante la Prima guerra mondiale, soggiorna spesso in Calabria dove vanta solide amicizie, tra cui il conduttore radiotelevisivo Massimo Brescia, l’artista Luigi Verrino, il giornalista professionista e promotore culturale Luigi Stanizzi, per il quale ha presenziato numerose edizioni del Premio Mar Jonio, e poi Roberto Messina, gli operatori economici Tonino e Nello Grampone, Mario Iannelli, il cardiochirurgo Gianni Laino e gli avvocati Piero Chiodo e Vincenzo Attisani.

Recentemente il Principe Fulco di Calabria ha soggiornato a Zagarise dove ha visitato il Museo Verrino, a Scilla, a Catanzaro dove ha ammirato le opere dello scultore Luigi Verrino della Galleria Arte Spazio, conosciute in tutto il mondo grazie alla campagna di comunicazione del giornalista e mediatore interculturale Francesco Stanizzi. Il principe ha soggiornato anche a Lamezia Terme e Nicotera, e quest’estate sarà di nuovo in Calabria per godere delle spiagge del Mar Jonio e con puntate a Capo Vaticano.