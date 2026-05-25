Antonio Papasidero eletto sindaco di Maropati

Antonio Papasidero è il nuovo sindaco di Maropati, eletto con una vittoria netta nella recente tornata elettorale comunale. Il candidato ha ottenuto 499 voti, pari al 57,82% delle preferenze, superando il rivale Fabio Tracuzzi, fermo a 364 voti, corrispondenti al 42,18%. La netta affermazione conferma la fiducia della cittadinanza nei confronti di Papasidero Antonio e del programma amministrativo proposto durante la campagna elettorale.

Una vittoria chiara e significativa

La tornata elettorale a Maropati ha mostrato come la proposta politica di Antonio Papasidero sia riuscita a intercettare le aspettative della comunità, ottenendo un margine di oltre 15 punti percentuali rispetto a Fabio Tracuzzi. Il risultato evidenzia la volontà dei cittadini di affidare il futuro del comune a un nuovo corso amministrativo, caratterizzato da continuità, trasparenza e sviluppo locale.