Antica Medma, Carmelo Versace: “un patto con il territorio per rilanciare Rosarno”

“Non è semplicemente la firma di un protocollo, ma un vero e proprio patto con il territorio“. Così, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha presentato la sottoscrizione della convenzione per la gestione e la valorizzazione del Museo e Parco archeologico dell’Antica Medma-Rosarno, tenutasi nella sala “Trisolini” di Palazzo Alvaro alla presenza del direttore delegato della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, Fabrizio Sudano, del direttore del Museo e Parco archeologico dell’Antica Medma, Marco Stefano Scaravilli, del sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, e dell’assessore comunale rosarnese Arturo Lavorato.

Carmelo Versace, nel corso del suo intervento, ha sottolineato il valore politico e istituzionale dell’intesa

Carmelo Versace, nel corso del suo intervento, ha sottolineato il valore politico e istituzionale dell’intesa, definendola “un momento molto importante per la Città Metropolitana e per l’intera regione Calabria”. “Quando tutti gli enti istituzionali siedono attorno a un tavolo e sottoscrivono un protocollo di questa portata – ha detto – si lancia un messaggio chiaro. Ovvero, che si può e si deve lavorare insieme per rilanciare, sotto il profilo culturale, sociale ed economico un territorio strategico come quello di Rosarno”.

“L’intesa odierna – ha aggiunto – è frutto di un lavoro costruito nel tempo, grazie alla collaborazione tra istituzioni, amministratori e tecnici. Un ringraziamento sentito va alla Direzione regionale Musei, al direttore Fabrizio Sudano, al direttore del Museo Marco Stefano Scaravilli, al sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì e all’assessore Arturo Lavorato, con cui abbiamo condiviso un percorso serio e concreto, così come i miei più sentiti sentimenti di gratitudine non possono che andare a Giuseppe Falcomatà per l’attività portata avanti nel ruolo di sindaco metropolitano, al consigliere delegato Domenico Mantegna, ai settori della Città Metropolitana che hanno seguito l’intero iter ed ai dirigenti Giuseppina Attanasio, Alessandra Sarlo e Giuseppe Mezzatesta”. Il sindaco facente funzioni ha, quindi, rimarcato come la convenzione rappresenti l’avvio di una nuova fase per il Museo e il Parco archeologico dell’Antica Medma: “Le idee per la valorizzazione sono chiare e puntano su un coinvolgimento ampio, che includa anche il mondo dell’associazionismo. Parliamo di due siti dalle straordinarie potenzialità, che meritano di essere rilanciati in maniera significativa”.

Successivamente, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha evidenziato il valore amministrativo dell’accordo: “oggi consegniamo ai cittadini un risultato di grande rilievo non solo culturale e sociale, ma anche amministrativo. Abbiamo fatto ordine e creato basi solide per il futuro, offrendo un quadro chiaro e strutturato per chi verrà dopo di noi”. Un passaggio, infine, Carmelo Versace lo ha riservato al significato più ampio del protocollo: “è questo il ruolo delle istituzioni, che devono lavorare insieme per raggiungere risultati concreti. Quando ciò accade, vincono le istituzioni, la politica e gli amministratori che mettono gli obiettivi al servizio del territorio. Questo risultato deve essere motivo di orgoglio per tutta la comunità”.