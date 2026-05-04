Anniversario uccisione Musella, Battaglia: “il 3 maggio resta una ferita aperta”

“Nel giorno dell’anniversario dell’uccisione di Gennaro Musella, imprenditore, reggino d’adozione, la nostra comunità si stringe nel ricordo di un uomo brutalmente strappato all’affetto della sua famiglia dalla violenza mafiosa. Il 3 maggio resta una ferita aperta per Reggio Calabria e per l’intero Paese. Gennaro Musella fu assassinato con un’autobomba in un delitto maturato all’interno dei contrasti d’interesse legati alla costruzione del porto di Bagnara Calabra. Oggi di Musella resta anche una strada che porta il suo nome, affinché il suo sacrificio non sia stato vano e continui a parlare alle nuove generazioni di legalità, coraggio e dignità.

La memoria è un dovere civile che ci chiama ogni giorno a contrastare ogni forma di sopraffazione mafiosa e a costruire una società fondata sulla giustizia e sul rispetto della persona. Alla figlia Adriana e a tutti i suoi familiari giunga il mio più sincero e affettuoso abbraccio, insieme alla vicinanza dell’intera comunità“. Ad affermarlo in una nota stampa Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria.