Angelo Valenzisi vince le elezioni comunali a Giffone

Angelo Valenzisi è il nuovo sindaco di Giffone, eletto con un ampio margine di voti nella tornata elettorale comunale. Il candidato ha ottenuto 627 voti, pari al 62,57% delle preferenze, imponendosi nettamente sullo sfidante Alvaro Aristodemo, fermo a 375 voti, corrispondenti al 37,43%. Il risultato rappresenta una conferma chiara della fiducia degli elettori nei confronti di Valenzisi Angelo e del programma presentato durante la campagna elettorale.

Una vittoria netta e significativa

La tornata elettorale a Giffone ha evidenziato come la lista e il candidato di Angelo Valenzisi siano riusciti a intercettare le esigenze della comunità, conquistando una percentuale di consensi superiore al 60%. Il margine di quasi 30 punti percentuali rispetto a Alvaro Aristodemo evidenzia la netta preferenza dei cittadini per il nuovo corso amministrativo proposto, indicando una chiara volontà di continuità e sviluppo locale.