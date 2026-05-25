Andata semifinale Playoff Serie C: il Messina Volley trionfa al tie-break su Teams Volley Catania

Il Messina Volley si aggiudica la gara di andata delle semifinali Play-Off promozione di Serie C per 3-2 contro il Teams Volley Catania. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen, trascinate dallo straordinario pubblico del “PalaRescfina”, recuperano per ben due volte le atlete di coach Mariannina Baldi per poi conquistare la vittoria al tie-break per 15-12. Primo set con le etnee avanti di tre punti (2-5) con Nicoletta De Luca, Marta Maria Radicella e Giulia Ardita. Batti e ribatti con le peloritani in pari (11-11) grazie a Nielsen, Giulia Mondello e Barbora Basile. Ardita riporta avanti le ospiti (+2; 12-14) e Basile pareggia (17-17). Giulia Laudani e due spunti di De Luca tracciano il nuovo vantaggio etneo (+3; 17-20) con la panchina di casa in pausa. Radicella, Laudani e De Luca firmano il set-point (+7; 17-24), tre volte annullato dalle locali (-4; 20-24), per poi essere concretizzato da Radicella dopo il time-out di coach Baldi.

Secondo con il Messina Volley a prendere subito il largo con il +4 (7-3) con Mondello, Nielsen ed Alessandra Cuzzola. Coach Baldi va in pausa, ma al rientro le padrone di casa mettono la freccia e vanno a +6 (9-3) con i muri di Nielsen e Rebecca La Spada. Nielesen e Basile siglano il +9 (14-5) con il secondo discrezionale ospite. Si viaggia più o meno con questo vantaggio delle peloritane e con il doppio ace di capitan Michela Laganà a timbrare il +10 (22-12). La Spada e Nielsen piazzano il set-point (+12; 24-12), materializzato dalle giallo-blu (+13; 25-12). Terzo in equilibrio fino al 14 pari, quando le etnee piazzano il break di tre punti (14-17) con Radicella. La squadra di casa va in pausa, ma Ardita e Radicella allungano a +5 (14-19). Le ospiti allungano ulteriormente con il punto di Amanda Cristina Mrinho a chiudere il parziale (+10; 15-25).

Quarto set in parità fino al 4 pari, quando Mondello lancia il +3 (7-4) per la squadra di casa. Il muro di Vittorio Lo Grasso accorcia (-2; 8-6), ma Nielsen sale in cattedra e piazza quattro punti ed il +6 (12-6) giallo-blu. Coach Baldi chiama time-out, con il nuovo break locale sancito dal muro di Cuzzola (+9; 15-6). Le ospiti accociano (-6; 16-10), ma il Messina Volley torna a +7 (20-13) con Basile. Secondo discrezionale ospite, con l’ace di La Spada a siglare il +10 (24-14) ed il set-point. Radicella e Ardita ne annullano due (-8; 24-16), per poi essere realizzato da Mondello (-9; 25-16).

Nielsen e La Spada aprono il tie-break (+3; 4-1), mentre l’ace di Lo Grasso sigla il pari (6-6). Laudani firma il +2 (6-8) ospite con Cuzzola a pareggiare (9-9). Nielsen ribalta il risultato (+1; 11-10) con coach Baldi in pausa. Il muro di Laganà e l’ace di Cuzzola allungano per le peloritane (+3; 13-10) con il secondo discrezionale etneo. Il Messina Volley va al match-point (+3; 14-11), annullato da Radicella per poi essere determinato da Nielsen (15-12). “Abbiamo portato a casa un bel 3-2 – commenta coach Nielsen a fine gara – con un po’ di rammarico perché abbiamo giocato a sprazzi benissimo, ma anche

in alcuni momenti malissimo. Ora le affronteremo in casa loro e dunque avranno un vantaggio in più. Lavoreremo in settimana per compensare i nostril errori. Loro sono una bella squadra, molto completa, con l’ottima esperienza della palleggiatrice. Ci hanno messo in difficoltà ma alla fine l’abbiamo spuntata noi”. “E’ stata una gara molto altalenante – commenta coach Baldi – visto che i play-off hanno sempre un sapore diverso rispetto alla regular season. La voglia di vincere a volte ti blocca e magari fai le cose al contrario rispetto a quello che hai preparato. Stiamo faticando ma al ritorno cercheremo di dare il meglio rispetto a quello che abbiamo visto oggi. E’ stata una bellissima pallavolo, pulita e corretta con il pubblico tranquillo. Noi abbiamo perso l’occasione di chiudere la partita sul 3-1 e cercheremo di rifarci al ritorno”. “E’ stata una partita difficile – dichiara Laganà – in quanto di fronte avevamo la prima classificata del girone C. L’abbiamo vinta però ci aspetta una partita difficile al ritorno e quindi dobbiamo evitare di rifare gli errori commessi in questa gara”.

Messina Volley – Teams Volley Catania 3-2 (20-25; 25-12; 15-25; 25-16; 15-12)

Messina Volley: Bisicchia n.e., Mondello 7, Laganà (Cap.) 6, Ignoto n.e., Basile 8, Nielsen 29, Runci n.e., Arena n.e., Cuzzola 8, La Spada 9, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Teams Volley Catania: Laudani 10, Santangelo n.e., Ardita 11, Radicella 24, Nicotra, De Luca 10, Caci n.e., Marinho (Cap.) 3, Garozzo n.e., Sciacca, Lo Grasso 2, Barbagallo n.e., Famoso (Lib. 1), Titola (Lib. 2). All. Baldi, 2° All. Lazzara

Arbitri: Puglisi e Ragusa.