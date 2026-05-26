Anche il Vescovo Morrone si congratula col neo Sindaco Cannizzaro: “sia una vera benedizione per Reggio Calabria”

L’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, S.E. Mons. Fortunato Morrone, formula i più sentiti auguri di buon lavoro al neo sindaco di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, eletto alla guida della città nella consultazione elettorale del 24 e 25 maggio 2026. L’arcivescovo esprime apprezzamento per la partecipazione al voto dei cittadini reggini e rivolge un pensiero di gratitudine a tutti i candidati che si sono messi a disposizione della comunità in questa tornata elettorale, offrendo il proprio impegno al servizio della cosa pubblica.

Mons. Morrone rinnova al neo sindaco e alla futura amministrazione l’auspicio già formulato nella lettera indirizzata ai candidati lo scorso 23 aprile, festa di San Giorgio Martire, patrono della Città: “che l’azione amministrativa sappia puntare sulle poche cose realmente praticabili”, lavorando per una città attenta ai bisogni dei giovani, alla custodia della bellezza del territorio e alla valorizzazione del patrimonio umano e associativo di cui Reggio è ricca.

L’arcivescovo conferma la disponibilità della Chiesa reggina a proseguire il cammino di dialogo avviato in questi anni con gli amministratori locali, nella distinzione dei ruoli e nella comune ricerca del bene della comunità. A nome dell’intera comunità diocesana, Mons. Morrone augura al sindaco Cannizzaro, alla Giunta e al Consiglio comunale che si insedieranno, e alle forze di opposizione, di essere “una vera benedizione per questa città, un esempio di alta e lungimirante politica per il territorio della nostra città e per la nostra Calabria”.