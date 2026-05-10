Amendolara punta al titolo di Città: avviato l’iter ufficiale per il prestigioso riconoscimento nazionale

La comunità di Amendolara si appresta a vivere un passaggio storico fondamentale per la propria identità istituzionale e culturale. L’Amministrazione comunale, guidata con determinazione dal sindaco Maria Rita Acciardi, ha infatti informato ufficialmente la cittadinanza dell’avvio delle procedure necessarie per l’ottenimento dello status di Città. Questo ambizioso percorso, formalizzato attraverso la delibera di giunta numero 80, rappresenta un obiettivo di altissimo valore simbolico, volto a sancire il prestigio di un territorio che affonda le sue radici in una storia millenaria e in un patrimonio monumentale di rara bellezza. In Italia, la concessione di tale titolo non è un semplice atto formale, ma un’onorificenza conferita direttamente dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno, destinata a quei comuni che si distinguono per la loro particolare rilevanza storica e sociale.

Il quadro normativo e il valore del riconoscimento per il territorio jonico

Il percorso intrapreso dal Palazzo di Città poggia su basi giuridiche solide, regolate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 267/2000, il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. Secondo la normativa vigente, il titolo di Città può essere concesso a quei comuni che risultino essere insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza. Per il centro jonico, l’ottenimento di questo fregio significherebbe vedere finalmente riconosciuto, su scala nazionale, lo straordinario valore del proprio patrimonio archeologico e una continuità storica che lo ha reso, nei secoli, un punto di riferimento nevralgico per l’intera area. L’iter burocratico e istituzionale si preannuncia rigoroso e complesso, articolato in diversi passaggi che richiedono una documentazione impeccabile e una strategia amministrativa lungimirante.

Le fasi della procedura istituzionale verso il decreto del Presidente

L’amministrazione ha già delineato i passaggi obbligati per giungere alla meta prefissata, partendo dall’atto di indirizzo con cui la giunta ha formalizzato la volontà politica di perseguire il titolo. Successivamente, il comune procederà con l’invio di un’istanza ufficiale al Ministero dell’Interno, che sarà il primo ente a valutare la solidità della richiesta. Parte integrante e decisiva della domanda sarà la redazione di una dettagliata relazione storica, un documento tecnico-scientifico volto ad attestare le peculiarità identitarie e le eccellenze del territorio. Solo dopo l’accoglimento della proposta da parte del Ministro, il titolo potrà essere sancito tramite un apposito Decreto del Presidente della Repubblica e, infine, registrato ufficialmente nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato, consegnando così il nome di Amendolara alla storia ufficiale della Repubblica Italiana.

La ricostruzione dell’identità storica affidata a Francesco Silvestri

Per sostenere la candidatura e redigere la fondamentale relazione storica a supporto della domanda, l’esecutivo municipale ha scelto di affidarsi a una figura di comprovata esperienza e sensibilità culturale. L’incarico è stato infatti conferito al dottor Francesco Silvestri, stimato giornalista, scrittore e profondo conoscitore delle vicende locali. Silvestri, che ha recentemente legato il suo nome a un importante studio su Giafèr calabrese, restituendo alla collettività una pagina di storia rimasta a lungo dimenticata, ha scelto di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità per puro amore verso la propria terra d’origine. Il suo lavoro sarà essenziale per documentare in modo scientifico la continuità storica di Amendolara, valorizzando quegli elementi che ne giustificano l’aspirazione al rango di città.

Le ambizioni di una comunità che guarda al futuro con orgoglio

L’iniziativa del sindaco Maria Rita Acciardi e della sua squadra di governo non mira solo a un riconoscimento formale, ma intende innescare un processo di promozione territoriale capace di attrarre l’attenzione delle istituzioni e dei visitatori. La nota ufficiale emessa dal Palazzo di Città sottolinea con forza la convinzione che il territorio possieda tutti i requisiti necessari per eccellere nel panorama nazionale, fondando questa certezza sulla qualità delle proprie istituzioni e sulla ricchezza dei propri reperti. In conclusione, la nota dell’amministrazione ribadisce la propria visione con queste parole: “Amendolara possiede tutte le carte in regola, un patrimonio archeologico unico, una continuità storica millenaria e istituzioni che ne fanno un punto di riferimento per l’intero territorio, nella ferma speranza che questa meritata richiesta venga accolta dalle autorità competenti per dare il giusto lustro alla nostra comunità”.