Amantea, i Carabinieri salvano un giovane in crisi: disarmato mentre minacciava il suicidio

“Ancora una volta i Carabinieri si sono trovati ad operare in uno scenario di elevatissima tensione e pericolosità, dove coraggio, sangue freddo e spirito di sacrificio hanno consentito di evitare una possibile tragedia. È accaduto ieri ad Amantea, dove i militari dell’Arma, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Paola guidata dal Capitano Davide Picheo, sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa ad un giovane armato di taglierino che minacciava il suicidio nei pressi di un’abitazione”. Sul delicato intervento è intervenuto il Segretario Generale Regionale Calabria di UNARMA, Fabio Riccio.

“Giunti sul posto, i Carabinieri accertavano che il soggetto si era già procurato delle lesioni al polso e che stava sanguinando. Nonostante un apparente momento di calma, il giovane improvvisamente riusciva nuovamente ad impossessarsi del taglierino nel tentativo di colpirsi ancora. Determinante, a quel punto, l’intervento dei militari operanti che, pur consapevoli dell’elevatissimo rischio, riuscivano a bloccare e disarmare il soggetto, impedendo che potesse ferire sé stesso o altre persone presenti”.

Riccio dichiara: “Parliamo di un intervento estremamente pericoloso sotto ogni punto di vista. Vista la presenza di un taglierino affilatissimo che, brandeggiato improvvisamente, avrebbe potuto provocare gravissime ferite o addirittura sfregiare i Carabinieri intervenuti”.

Riccio continua: “I colleghi, nonostante tutto, non hanno esitato un solo istante ad immobilizzarlo. Lo hanno fatto mettendo a rischio la propria incolumità fisica. Eppure sono intervenuti ugualmente, pur di salvare una vita umana e mettere in sicurezza i passanti presenti nella zona. Questo significa avere coraggio, altruismo e senso dello Stato”.

Riccio conclude: “Troppo spesso non si comprende fino in fondo cosa significhi realmente intervenire in situazioni del genere. Dietro una semplice notizia vi sono uomini che decidono, in pochi secondi, di esporsi personalmente al pericolo per proteggere gli altri. Ai Carabinieri della Stazione di Amantea ed al Capitano Davide Picheo rivolgo, a nome di UNARMA Calabria, il più sincero plauso per la straordinaria professionalità, l’umanità e lo spirito di sacrificio dimostrati”.