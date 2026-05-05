AMA Calabria, a Catanzaro arriva l’eleganza musicale dell’Ares Trio

Venerdì 8 maggio, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro, si terrà il concerto dell’Ares Trio, un ensemble che da sempre condivide lo stesso orizzonte sonoro. L’evento, proposto dall’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, aderente ad AMA Calabria, sarà dedicato a Luisa Scambia, già Presidente degli Amici della Musica, recentemente venuta a mancare. “L’Ares Trio rappresenta una delle realtà cameristiche più interessanti della nuova generazione. Ciò che colpisce non è solo la qualità tecnica, ma la loro capacità di trasformare ogni concerto in una rilevante esperienza emotiva. Siamo felici di accoglierli nella nostra stagione, certi che il pubblico vivrà momenti di grande intensità musicale”, ha dichiarato la Presidente Daniela Faccio.

In ogni performance, i tre componenti dell’Ares Trio—Carlotta Malquori al violino, Matteo Fabi al violoncello e Andrea D’Amato al pianoforte—dimostrano una naturale intesa, riuscendo a fondere il suono penetrante del violino con il timbro caldo del violoncello e con la solidità del pianoforte, creando un’unica voce. “L’Ares Trio ha una musicalità istintiva che si combina con una tecnica raffinata, unendo passione e precisione. Ogni concerto diventa un dialogo continuo tra i musicisti, che riconoscono e condividono lo spazio dell’altro”, ha aggiunto Carlotta Malquori, descrivendo l’anima del trio.

Il programma del concerto

Il concerto prevede l’esecuzione di due capolavori della musica da camera di fine Ottocento:

Ernest Chausson – Piano Trio op.3 in Sol minore Pas trop lent – animé Vite Lent Animé

– Piano Trio op.3 in Sol minore Antonín Dvořák – Piano Trio op.65 n.3 in Fa minore Allegro ma non troppo Allegretto grazioso Poco adagio Finale – allegro con brio

– Piano Trio op.65 n.3 in Fa minore

“Il Trio in sol minore di Ernest Chausson si distingue per il suo lirismo intenso e la raffinatezza armonica tipica della scuola francese, con atmosfere sospese e profondamente espressive. A seguire, il Trio n. 3 di Dvořák unisce slancio romantico e radici popolari, alternando momenti di grande energia a pagine di intima malinconia”, ha dichiarato Carlotta Malquori, raccontando la combinazione unica delle due opere. L’evento sarà possibile grazie all’abbonamento per l’anno 2025-2026 o con l’acquisto del biglietto d’ingresso, disponibile prima del concerto.