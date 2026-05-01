Alternativa Popolare Giovani Calabria: nominato il Responsabile delle Politiche Giovanili di Reggio | NOME

Alternativa Popolare consolida la propria presenza a Reggio Calabria con una nuova nomina nella struttura giovanile. È stato ufficializzato Giuseppe Campolo come Responsabile Cittadino delle Politiche Giovanili per Alternativa Popolare Calabria, un passaggio ritenuto centrale per il radicamento territoriale e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La scelta si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo del movimento, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più capillare sul territorio reggino.

Il neo-coordinatore ha espresso soddisfazione e senso di responsabilità per il nuovo incarico. “Assumo questa responsabilità con la consapevolezza che il cambiamento passi dall’impegno diretto”, ha dichiarato. “Ringrazio il Coordinatore Regionale di AP Calabria, Massimo Ripepi, per la fiducia e per essere un punto di riferimento politico saldo e coerente, nonché il Coordinatore Regionale Giovani, Lorenzo Scappatura, per il lavoro di coordinamento che sta permettendo al nostro movimento di crescere in modo capillare. Alternativa Popolare non intende agire isolatamente: siamo parte di una squadra più grande, quella di un Centrodestra unito che, con Francesco Cannizzaro Sindaco, rappresenta l’unica coalizione capace di garantire la reale rinascita di Reggio Calabria e che sta puntando con decisione sui giovani e sul loro impegno diretto”.

Al centro del programma, le criticità delle nuove generazioni, a partire dal fenomeno dell’emigrazione giovanile. “Il mio impegno sarà totale per servire Reggio Calabria con dedizione e pragmatismo. Vogliamo essere un punto di riferimento istituzionale e costante per tutti i giovani reggini, trasformando le loro istanze in azione politica concreta. Il nostro obiettivo è invertire la rotta di una tendenza drammatica: ci batteremo affinché nessun giovane sia più costretto ad abbandonare la propria città a causa della mancanza di lavoro o per la necessità di proseguire gli studi universitari altrove. Restare deve diventare un’opportunità, non un atto di eroismo”.

Con questa nomina, Alternativa Popolare Giovani Calabria ribadisce la volontà di essere protagonista nel progetto del Centrodestra reggino, puntando su competenze, partecipazione e servizio alla comunità come leve fondamentali per la ricostruzione sociale ed economica della città metropolitana.