Alternativa Popolare Calabria: nominato il Responsabile della Quinta Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria | NOME

Alternativa Popolare Calabria continua a rafforzare la propria presenza sul territorio con una struttura organizzativa sempre più capillare e vicina ai cittadini. È stata conferita a Massimo Sconti la nomina di Responsabile della Quinta Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, che comprende i quartieri di Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato. Una nomina che punta a consolidare il radicamento del partito in una delle aree più popolose e strategiche della città, con l’obiettivo di raccogliere istanze, problematiche e proposte dei cittadini, facendosene portavoce presso le istituzioni.

“Ringrazio sentitamente il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi, per la fiducia che ha riposto nella mia persona conferendomi questo importante incarico“, dichiara Massimo Sconti.

“Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza del lavoro che ci attende. La Quinta Circoscrizione comprende quartieri storici e centrali della nostra città, che negli ultimi anni hanno vissuto criticità, carenze di servizi e spesso una sensazione di abbandono istituzionale“.

Sconti sottolinea la volontà di essere un punto di riferimento concreto per il territorio: “il mio impegno sarà quello di stare tra la gente, ascoltare i cittadini, raccogliere le loro esigenze e farmi portavoce delle istanze di questi quartieri all’interno del partito e nei confronti delle istituzioni. Credo in una politica fatta di presenza, ascolto e azioni concrete“.

“Alternativa Popolare sta dimostrando, con i fatti, di voler costruire una classe dirigente radicata nei territori e pronta a servire la comunità. È il momento di restituire dignità ai quartieri e far tornare la politica ad essere realmente al servizio dei cittadini“, conclude Massimo Sconti.

Con questa nuova nomina, Alternativa Popolare prosegue il proprio percorso di strutturazione sul territorio, in vista delle prossime sfide politiche e amministrative per Reggio Calabria.