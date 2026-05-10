Alternativa Popolare Calabria, Giuseppe Calandruccio nominato Responsabile regionale per la Sanità

Alternativa Popolare Calabria ha annunciato la nomina del Dott. Giuseppe Calandruccio come nuovo Responsabile regionale per la Sanità. Il Dott. Calandruccio, psichiatra di lunga carriera, è noto per il suo impegno nel campo della salute mentale e dell’assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer, un settore al quale ha dedicato gran parte della sua attività professionale. Tra gli obiettivi principali del Dott. Calandruccio vi è l’istituzione di un Centro per i malati di Alzheimer, un’iniziativa che è stata accolta con favore da Alternativa Popolare Calabria, e che è stata inserita tra le linee programmatiche del partito. La proposta sarà al centro dell’azione politica del partito guidato dal Segretario regionale Massimo Ripepi.

Il Dott. Calandruccio ha una lunga esperienza alle spalle, avendo avviato e diretto il primo Centro Diurno Alzheimer della Calabria a Tritanti di Maropati. Inoltre, ha coordinato i “Caffè Alzheimer” di Polistena e Villa San Giovanni, iniziative di grande valore per il sostegno a pazienti e famiglie. Attualmente, il Dott. Calandruccio è responsabile dell’area clinica dell’Istituto di Riabilitazione Psichiatrica dell’Associazione “GOEL” a Siderno, struttura con 22 posti letto. Inoltre, ricopre il ruolo di specialista ambulatoriale nel settore della Psichiatria ed è anche Perito tecnico del Tribunale di Reggio Calabria.

Il Dott. Calandruccio, che ha sempre mostrato la propria vicinanza al Centrodestra, ha scelto di aderire al progetto politico di Alternativa Popolare, esprimendo grande soddisfazione per la nuova nomina. In merito, ha dichiarato: “accolgo con entusiasmo questa nomina, con l’auspicio di riuscire a realizzare importanti progetti nel settore sanitario, a partire dalla creazione del Centro Alzheimer a Reggio Calabria”.